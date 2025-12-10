यूपी रोडवेज कर्मियों की बढ़ी कमाई, प्रति किलोमीटर बढ़ा मानदेय, वाराणसी में रोजगार की बाढ़

UP Roadways Pay Hike Driver-Conductor Salary Increase: उत्तर प्रदेश के लाखों संविदा बस चालकों और परिचालकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPSRTC) ने संविदा ड्राइवरों और कंडक्टरों के मानदेय में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से प्रदेशभर के हजारों कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही सरकार द्वारा रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में वाराणसी में ‘रोजगार महाकुंभ’ का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना है।

