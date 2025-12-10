Codeine Syrup : कोडीन कफ सिरप घोटाले पर बड़ा एक्शन, SIT गठित, नशा माफिया पर होगी सख्त कार्रवाई

UP Govt Forms SIT to Probe Codeine Syrup Racket: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अवैध रूप से बिक रहे नशीले कोडीन युक्त कफ सिरप के मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग के सचिव और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मोहित गुप्ता द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। इस कदम को नशे के अवैध कारोबार पर निर्णायक प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश के कई जिलों से लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि मेडिकल स्टोरों और अवैध नेटवर्क के माध्यम से कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की कालाबाजारी हो रही है। युवा वर्ग में इसके बढ़ते दुरुपयोग और इससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने अब मामले की गहन जांच के लिए SIT के गठन का फैसला लिया है।