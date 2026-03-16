यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, गठबंधन के लिए हुए तैयार

सभा में चंद्रशेखर ने योगी सरकार की कानून-व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'हर कोने में यमराज' वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी से जुड़े अपराधी यमराज को भी छुट्टी पर भेज देते हैं। संभल, जौनपुर जैसी घटनाओं का हवाला देकर उन्होंने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। अपने वाहन पर पथराव और धमकियों का जिक्र करते हुए कहा कि वे नहीं डरते। उनका नाम चंद्रशेखर है और बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान की ताकत उनके साथ है। यह बयान यूपी की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है।