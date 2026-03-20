मौत के आखिरी 30 सेकंड, कमरे में तड़प रहे थे पापा, मम्मी और बेटा, मुंह से निकल रहा था झाग, 2 की मौत

परिवार में छोटा बेटा कुलदीप भी है। उसने सबसे पहले यह घटना देखी। कुलदीप ने पिता रूपनारायण को उल्टी करते देखा। फिर उसने मां तारावती और बड़े भाई संदीप को बेसुध लेटे पाया। दोनों के मुंह पर झाग लगा हुआ था। घबराकर कुलदीप ने तुरंत डायल 112 पर फोन किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों को जल्दी से पास के अस्पताल पहुंचाया। प्रसाद हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मां तारावती और बेटे संदीप को मृत घोषित कर दिया। पिता रूपनारायण को वहीं भर्ती किया गया और उनका उपचार शुरू हो गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वे बच जाएंगे।