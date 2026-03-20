लोकगायिका मालिनी अवस्थी बनीं प्रोफेसर, अब छात्रों को सिखाएंगी सुरों का जादू, CCS यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला

बैठक में कुलसचिव डॉ. अनिल कुमार यादव, वित्त अधिकारी रमेश चंद्र, परीक्षा नियंत्रक वीरेंद्र कुमार मौर्य, डिप्टी रजिस्ट्रार सत्य प्रकाश, प्रो. अनिल मलिक, प्रो. विजय जायसवाल, प्रो. अजय विजय कौर, डॉ. यशवेंद्र वर्मा, डॉ. प्रमोद कुमार, इरशाद मोहम्मद खान और प्रेस प्रवक्ता मितेंद्र कुमार गुप्ता सहित कई अन्य सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इसमें बीए-बीएड और बीएससी-बीएड शामिल हैं। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से इन पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता मिल चुकी है। यह कार्यक्रम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों को तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है। कुलपति प्रो. संगीता शुक्ला के नेतृत्व में यह पहल शुरू हो रही है।