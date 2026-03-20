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मौसा जी प्लीज छोड़ दो, गलत है यह… फिर भी नहीं रुका हैवान, दवाई लाने के बहाने किया रेप

यूपी की राजधानी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां मौसा ने अपने भांजी के साथ रेप किया और उसे मार डाला।

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लखनऊ

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Anuj Singh

Mar 20, 2026

लखनऊ में 17 साल की लड़की से बलात्कार और हत्या

लखनऊ में 17 साल की लड़की से बलात्कार और हत्या

Lucknow Crime News: लखनऊ के घैला पुल के पास एक कॉलोनी में एक महिला अपनी बहन की बेटी और बेटे को बचपन से पाल रही थी। उसकी बहन की मौत साल 2016 में हो गई थी। लड़की की उम्र मात्र 17 साल थी। उसकी मां के जाने के बाद मौसी ने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। मौसी के साथ उनका बड़ा भाई भी घर में रहता था। मौसी ने दोनों बच्चों को अपना बच्चा समझकर पाला-पोसा। लड़की के पिता भी उसी कॉलोनी में रहते थे, लेकिन बच्चे मौसी के साथ ही बड़े हुए।

शादी और पति की आदतें

डेढ़ साल पहले मौसी ने कुलदीप नाम के व्यक्ति से शादी कर ली। कुलदीप रोज घर आकर शराब पीता था। मौसी को लगता था कि शादी के बाद जीवन बेहतर हो जाएगा, लेकिन कुलदीप की आदतें बदलने का नाम नहीं ले रही थीं। वह अक्सर नशे में रहता और घर में झगड़े करता। एक दिन पहले कुलदीप ने मौसी के लिए दवा लाने का बहाना बनाया। उसने लड़की (जिसे मौसी प्यार से बिटिया कहती थी) को अपने साथ ले गया। मौसी को अकेले छोड़कर वह बिटिया को लेकर चला गया। उस दिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन मौसी को थोड़ा अजीब लगा।

दवा का बहाना और अपहरण की कहानी

अगले दिन यानी बुधवार की रात कुलदीप ने फिर दवा का बहाना बनाया। रात करीब 8 बजे खाना खाने के बाद उसने कहा कि कमर में बहुत दर्द हो रहा है, दवा लाने जा रहा हूं। मौसी ने कहा कि मैं भी चलती हूं, लेकिन कुलदीप ने मना कर दिया। उसने कहा कि तुम रहने दो, बिटिया को लेकर जा रहा हूं। वह बिटिया को लेकर घर से निकल गया। घर से निकले 15-20 मिनट बाद कुलदीप ने बिटिया के भाई के फोन पर कॉल किया। उसने कहा कि कुछ लोगों ने अल्टो कार में बिटिया को बैठाकर ले गए हैं। वह उनके पीछे जा रहा है। यह सुनते ही मौसी, उनका भाई और बिटिया के पिता दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। जगह थी घैला पीपा पुल के पास।

घटनास्थल पर क्या मिला?

वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुलदीप जमीन पर बेहोश पड़ा है। आसपास बिटिया के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। उसके अंडरगारमेंट्स भी वहीं थे। लेकिन बिटिया कहीं नहीं दिख रही थी। मौसी ने कुलदीप से पूछा कि तुमने बिटिया के साथ कुछ किया है? कुलदीप ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, अल्टो वाले ले गए। मौसी ने फिर जोर देकर पूछा कि तुमने ही कुछ किया है न? इस पर कुलदीप ने गुस्से में मौसी का गला पकड़ लिया। मौसी ने बताया कि वहां कपड़े बिखरे थे, लेकिन बिटिया गायब थी। कुलदीप की बातों में कई विरोधाभास थे। मौसी को शक हुआ कि यह सब कुलदीप ने ही किया है।

पोस्टमॉर्टम हाउस पर मौसी का दर्द

बाद में पुलिस को सूचना दी गई। जांच में पता चला कि बिटिया के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। 17 साल की मासूम लड़की की लाश मिली। पोस्टमॉर्टम हाउस के बाहर मौसी, मामा और भाई रोते हुए बैठे थे। मौसी ने रोते-रोते कहा, "राक्षस ने मेरी बिटिया का बलात्कार करके छोड़ दिया…" इतना कहते ही वह जमीन पर बैठ गई और आगे कुछ बोल नहीं पाई।

परिवार का टूटा हुआ सपना

मौसी ने अपनी बहन की बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला था। वह सपने देखती थी कि बिटिया पढ़-लिखकर अच्छा जीवन जिएगी। लेकिन एक राक्षस ने सब कुछ छीन लिया। कुलदीप की शराब और क्रूरता ने एक निर्दोष लड़की की जिंदगी खत्म कर दी। पूरा परिवार सदमे में है। पुलिस जांच कर रही है और उम्मीद है कि दोषी को सजा मिलेगी।

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Published on:

20 Mar 2026 01:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मौसा जी प्लीज छोड़ दो, गलत है यह… फिर भी नहीं रुका हैवान, दवाई लाने के बहाने किया रेप

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