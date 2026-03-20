मौसा जी प्लीज छोड़ दो, गलत है यह… फिर भी नहीं रुका हैवान, दवाई लाने के बहाने किया रेप

अगले दिन यानी बुधवार की रात कुलदीप ने फिर दवा का बहाना बनाया। रात करीब 8 बजे खाना खाने के बाद उसने कहा कि कमर में बहुत दर्द हो रहा है, दवा लाने जा रहा हूं। मौसी ने कहा कि मैं भी चलती हूं, लेकिन कुलदीप ने मना कर दिया। उसने कहा कि तुम रहने दो, बिटिया को लेकर जा रहा हूं। वह बिटिया को लेकर घर से निकल गया। घर से निकले 15-20 मिनट बाद कुलदीप ने बिटिया के भाई के फोन पर कॉल किया। उसने कहा कि कुछ लोगों ने अल्टो कार में बिटिया को बैठाकर ले गए हैं। वह उनके पीछे जा रहा है। यह सुनते ही मौसी, उनका भाई और बिटिया के पिता दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे। जगह थी घैला पीपा पुल के पास।