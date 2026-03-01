रेल के पहियों के ब्रेक लगते ही बनने लगती है बिजली, बचत के साथ खुद भी उत्पादन कर रही लखनऊ मेट्रो

बिजली बचत के साथ मेट्रो ने सौर ऊर्जा उत्पादन पर भी जोर दिया है। मेट्रो स्टेशनों और कार्यालय भवनों की छतों पर करीब साढ़े तीन हजार मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए गए हैं। इनसे उत्पन्न बिजली का उपयोग स्टेशनों पर लाइटिंग, एस्केलेटर और अन्य सुविधाओं में किया जा रहा है। पूरे मेट्रो सिस्टम में 100 प्रतिशत एलइडी लाइटिंग की गई है, जिससे बिजली की खपत में काफी कमी आई है। मेट्रो में एचवीएसी आधारित स्मार्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है, जो तापमान को नियंत्रित रखने के साथ ऊर्जा की बचत भी करता है।