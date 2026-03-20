लखनऊ में कब पढ़ी जाएगी ईद की नमाज? रशीद फरंगी महली ने बताया पूरा शेड्यूल

संभल, बरेली समेत उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर अलविदा की नमाज शांति से पढ़ी जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ सुचारु रूप से हो रहा है। मौलाना ने लोगों से अपील की है कि ईद खुशी और भाईचारे के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि ईद रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है। इसे खुशी से मनाना चाहिए। वहीं ईद को लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है। सीएम योगी ने पहले ही आदेश दे दिया है किसी प्रकार का हला-गुला नहीं होनी चाहिए। योगी आदेश दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से यूपी में ईद मनाई जाएगी।