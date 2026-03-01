‘माफिया की जमीन खाली कराओ, वहीं बनाओ गरीबों के घर’ – CM योगी का अधिकारियों को निर्देश

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को प्रदेश के शहरी गरीबों को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 90 हजार लाभार्थियों के खातों में करीब 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि माफिया से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए हाईराइज मकान बनाए जाएंगे, साथ ही वकीलों, शिक्षकों, डॉक्टरों और पत्रकारों के लिए भी किफायती आवास योजनाएं तैयार की जाएंगी।