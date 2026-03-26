यूपी में नायरा का पेट्रोल-डीजल 5 रुपए तक महंगा, अन्य कंपनियों के रेट अभी तक सामान्य

लखनऊ : यूपी में नायरा के आउटलेट्स पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। यह कीमतें नायरा ने पूरे देश में बढ़ाई हैं। नायरा पेट्रोलियम ने प्रदेश में पेट्रोल ₹5.30 और डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा किया है। इस वृद्धि के साथ लखनऊ में पेट्रोल की कीमतें 100.15 और डीजल ₹91.05 प्रति लीटर हो गई हैं। वहीं अगर पहले की बात करें तो ₹94.84 और डीजल ₹88.05 प्रति लीटर मिलता था।