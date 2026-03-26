26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा! नायरा एनर्जी ने अचानक बढ़ाए दाम, जानिए आपके शहर में नई कीमतें

कीमतों की बात करें तो हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जो देश के प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Mar 26, 2026

नायरा एनर्जी ने पेट्रोल-डीजल के बढ़ाए दाम (Photo-X)

Petrol Diesel Prices Today: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत के लोगों पर पड़ने लगा है। नायरा एनर्जी ने देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल के दाम में 5.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है।

दरअसल, युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में बाधाओं और तेल कीमतों पर हमलों के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत में भी ईंधन कीमतों पर दिख रहा है।

कीमतों की बात करें तो हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है, जो देश के प्रमुख शहरों में सबसे ज्यादा है। वहीं मुंबई और कोलकाता में भी पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार बना हुआ है। डीजल के मामले में भी हैदराबाद 95.70 रुपये प्रति लीटर के साथ शीर्ष पर है।

किस शहर में पेट्रोल की कितनी कीमत

शहरप्रति लीटर कीमत (रु. में)
हैदराबाद107.46
कोलकाता105.41
मुंबई103.54
बैंगलोर102.92
भुवनेश्वर101.19
चेन्नई100.80
गुडगाँव95.57
नोएडा95.16
(गुडरिटर्न्स डॉट कॉम से प्राप्त डेटा)

किस शहर में डीजल की कितनी कीमत

शहरप्रति लीटर कीमत (रु. में)
हैदराबाद95.70
भुवनेश्वर92.77
चेन्नई92.39
कोलकाता92.02
बैंगलोर90.99
मुंबई90.03
नोएडा88.31
गुडगाँव88.03
(गुडरिटर्न्स डॉट कॉम से प्राप्त डेटा)

सरकार ने क्या कहा था? 

पिछले कुछ हफ्तों से पेट्रोल-डीजल की कमी की लगातार अफवाह फैल रही थी। इसको लेकर पेट्रोल-पंपों पर लोगों की भीड़ लग गई। हालांकि, सरकार ने बुधवार को ही स्पष्ट किया है कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है।

तेल कंपनियों ने क्या कहा था? 

हालांकि एक दिन पहले बुधवार को पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहो पर तेल कंपनियों का बयान सामने आया था। कंपनियों ने कहा था कि देश में  ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। BPCL, HPCL और IOCL ने कहा था कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है।

विधानसभा चुनाव के बाद और बढ़ेंगे दाम

इस मुद्दे पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ऊर्जा संकट से निपटने में तैयार नहीं थी और पर्याप्त एनडीए भंडार बनाने में नाकाम रही है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आने वाले विधानसभा चुनावों के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।

ये भी पढ़ें

हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, 60 प्रतिशत सीटों पर नहीं देना होगा अतिरिक्त चार्ज; सरकार ने लिया फैसला
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Mar 2026 01:44 pm

Published on:

26 Mar 2026 01:30 pm

Hindi News / National News / पेट्रोल-डीजल हुआ महंगा! नायरा एनर्जी ने अचानक बढ़ाए दाम, जानिए आपके शहर में नई कीमतें

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कोलकाता में पार्टी के दौरान दो गुटों में जबरदस्त फायरिंग, TMC समर्थक ने तोड़ा दम

राष्ट्रीय

PM मोदी के भाषण में कोविड जैसे लॉकडाउन का जिक्र सच था या फेक? जानिए दावे की सच्चाई

राष्ट्रीय

Bengal Election 2026: उत्तर बंगाल में 0 से 30 सीट पर पहुंची बीजेपी, अब ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दांव

North Bengal politics, West Bengal Assembly Election, Mamata Banerjee campaign, TMC vs BJP North Bengal,
राष्ट्रीय

Bengal Election: क्या बीजेपी में जाएंगे मनोज तिवारी? TMC से टिकट नहीं मिलने के बाद क्या बोले पूर्व क्रिकेटर

Mamata Banerjee, Manoj Tiwary, West Bengal Assembly Elections 2026, TMC candidate list, BJP offer Manoj Tiwary,
राष्ट्रीय

Operation Urja Suraksha: अरब सागर में नेवी की 5 वारशिप तैनात, LPG की कमी को पूरा करने के लिए अर्जेंटीना से आपूर्ति बढ़ी

Indian LPG Tanker Strait of Hormuz
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.