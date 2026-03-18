हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, 60 प्रतिशत सीटों पर नहीं देना होगा अतिरिक्त चार्ज; सरकार ने लिया फैसला

Flight Seat Discount 60 Percent News: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को हवाई यात्रा को और आसान और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए है। मंत्रालय के मुताबिक अब किसी भी फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क में आवंटित की जाएंगी, ताकि यात्रियों को बेहतर और समान अवसर मिल सके। इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है।