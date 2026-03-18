हवाई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, 60 प्रतिशत सीटों पर नहीं देना होगा अतिरिक्त चार्ज; सरकार ने लिया फैसला

सरकार ने उड़ानों में 60% सीटें मुफ्त करने का आदेश दिया (Photo-IANS)
Flight Seat Discount 60 Percent News: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को हवाई यात्रा को और आसान और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए है। मंत्रालय के मुताबिक अब किसी भी फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क में आवंटित की जाएंगी, ताकि यात्रियों को बेहतर और समान अवसर मिल सके। इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के जरिए जारी नए निर्देशों में एयरलाइंस को यात्री सुविधाओं, पारदर्शिता और एकरूपता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक ही PNR पर यात्रा कर रहे यात्रियों को फ्लाइट में साथ बैठाने की व्यवस्था की जाए, संभव हो तो उन्हें पास-पास सीट दी जाए।
सरकार ने कहा कि यात्रियों की सुविधा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यात्रा को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें सस्ते खाने के लिए UDAN यात्री कैफे, मुफ्त में किताबें पढ़ने के लिए फ्लाईब्रेरी और एयरपोर्ट पर फ्री वाई-फाई जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
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