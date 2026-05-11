पीएम मोदी की अपील पर घमासान, अब भाजपा ने विपक्ष से पूछे 3 सवाल, राहुल गांधी को भी घेरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर घमासान मच गया है। भारी सियासी बवाल के बाद भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सोमवार को विपक्षी दलों से साफ कहा कि देश के हित की सीमा लांघकर सिर्फ मोदी सरकार को घेरने की कोशिश न करें। उन्होंने विपक्ष से तीन सीधे सवाल पूछे और वैश्विक संकट के बीच राष्ट्रीय हित को ऊपर रखने की अपील की।