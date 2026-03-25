क्या सच में खत्म हो रहा है पेट्रोल-डीजल? तेल कंपनियों ने दिया बड़ा अपडेट

Israel US Iran War Oil Impact: देश भर में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कमी को लेकर अफवाहे उड़ रही है। इसी बीच तेल कंपनियों का एक बड़ा बयान सामने आया है। कंपनियों ने कहा कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद शुरू हुआ युद्ध वैश्विक स्तर पर असर डाल रहा है।