दिल्ली में अवैध LPG रैकेट का भंडाफोड़, 183 इंडेन सिलेंडर बरामद, चार डिलीवरी एजेंट गिरफ्तार

ईरान-इजराइल युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया है, जिसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव से LPG की लागत प्रभावित होती है, जिससे बाजार में अस्थिरता पैदा होती है। इस स्थिति का फायदा उठाकर अवैध रैकेट और सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि सप्लाई में बाधा और कीमतों में बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले लोग अधिक मुनाफा कमाने के लिए अवैध भंडारण और ऊंचे दामों पर बिक्री जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जिससे आम जनता की परेशानी और बढ़ जाती है।