यूपी के 32 जिलों में अलर्ट जारी, बिजली कड़कने और बारिश की संभावना



मौसम मुख्यालय के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटों की बात करें तो बांदा सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया और 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज में भी गर्मी कम नहीं थी, यहां पारा 38.2 डिग्री तक पहुंचा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिलचस्प बात ये रही कि कुछ जिलों में रात का तापमान काफी नीचे चला गया। अयोध्या में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक गिर गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। बाराबंकी भी ज्यादा पीछे नहीं रहा, वहां रात का पारा 15 डिग्री दर्ज किया गया।