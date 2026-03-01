यूपी के 32 जिलों में अलर्ट जारी, बिजली कड़कने और बारिश की संभावना

UP Weather(AI Image- ChatGpt)
UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम अब करवट लेने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर आने वाले 24 घंटों में साफ तौर पर दिख सकता है। अंदेशा है कि करीब 32 जिलों में कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवा चलने की भी संभावना जताई गई है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां भी मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। दिन में गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन शाम या रात में हल्की बारिश लोगों को राहत दे सकती है।
मौसम मुख्यालय के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटों की बात करें तो बांदा सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया और 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज में भी गर्मी कम नहीं थी, यहां पारा 38.2 डिग्री तक पहुंचा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। दिलचस्प बात ये रही कि कुछ जिलों में रात का तापमान काफी नीचे चला गया। अयोध्या में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक गिर गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। बाराबंकी भी ज्यादा पीछे नहीं रहा, वहां रात का पारा 15 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए चेतावनी भी जारी की है। अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, कौशांबी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शामली, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और वाराणसी जैसे इलाकों में बिजली गिरने का खतरा जताया गया है। इसके अलावा कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। खासतौर पर पूर्वांचल और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं।
कुल मिलाकर, गर्मी के बीच ये मौसम बदलाव लोगों को थोड़ी राहत दे सकता है, लेकिन साथ ही सावधानी भी जरूरी है। खासकर गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। बाहर निकलते समय मौसम की जानकारी जरूर लें और सुरक्षित जगह पर रहें।
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