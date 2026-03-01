यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2,759 पदों पर भर्ती, 22 मई से शुरू होंगे आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद से सक्रिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट में एप्लीशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें।