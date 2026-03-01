26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2,759 पदों पर भर्ती, 22 मई से शुरू होंगे आवेदन

UPSSSC Technical Assistant Recruitment 2026 : UPSSSC ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के 2,759 पदों पर भर्ती निकाली है। 22 मई से आवेदन शुरू होंगे। जानें क्या है PET 2025 की अनिवार्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और ₹81,800 तक की सैलरी वाली इस सरकारी नौकरी की पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 26, 2026

UPSSSC ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के 2,759 पदों पर निकाली भर्ती, PC- IANS

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सलेक्शन कमीशन (यूपीएसएसएससी) ने टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी के कुल 2,759 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

यूपीएसएसएससी की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन प्रक्रिया 22 मई से शुरू होगी। अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 जून निर्धारित की गई है। जिन अभ्यर्थियों से एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाएगी, उनके लिए करेक्शन विंडो 18 जून तक सक्रिय रहेगा।

यूपीएसएसएससी की ओर से जारी पदों के लिए जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव होने के बाद से तय समय सीमा के भीतर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी यूपीएसएसएससी पीईची 2025 की परीक्षा में शामिल होने चाहिए। इसी के साथ कैंडिडेट्स के पास मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ अन्य निर्धारित पात्रता का होना अनिवार्य है।

40 साल है अधिकतम उम्र सीमा

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

आवेदन करते समय सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो 25 रुपए निर्धारित है। कैंडिडेट्स ध्यान दें, एप्लीकेशन फीस के भुगतान के बाद ही आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा।

PET के आधार पर बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी

योग्य कैंडिडेट्स का चयन पीईटी स्कोर 2025, लिखित परीक्षा, शॉर्टलिस्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 25,500 से 81,800 रुपए के बीच प्रति महीने होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद से सक्रिए आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें। लास्ट में एप्लीशन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें।

ये भी पढ़ें

हरीश राणा के परिवार को सीएम योगी ने दी 10 लाख की आर्थिक मदद, अस्थियां लेकर हरिद्वार जाएंगे पिता
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Mar 2026 08:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी में टेक्निकल असिस्टेंट के 2,759 पदों पर भर्ती, 22 मई से शुरू होंगे आवेदन

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी जी तो धुरंधर से भी बड़े धुरंधर हैं…हमारी विधायक को गुमराह कर ले गए, बताओ FIR कहां लिखवाऊं- अखिलेश यादव

लखनऊ

यूपी में नायरा का पेट्रोल-डीजल 5 रुपए तक महंगा, अन्य कंपनियों के रेट अभी तक सामान्य

लखनऊ

PM Modi 28 मार्च को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, यूपी को मिलेगी बड़ी सौगात

पीएम मोदी 28 मार्च को जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ मौसम का बदलाव, बारिश के आसार बढ़े, ठंडी हवाओं से गिरेगा पारा, जाने नया अपडेट

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, यूपी के कई जिलों में बारिश और तापमान में गिरावट (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

Lucknow में बड़ा हादसा: बिजली के खंभों में आग से मचा हड़कंप, घंटों बिजली गुल, वाहन और केबल जले

लखनऊ में बिजली खंभों में आग, कई घंटे ब्लैकआउट, वाहन जले, पूजा प्रभावित (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.