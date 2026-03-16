रेस लगा रहे थे तीन दोस्त, सामने से आई स्कूटी से जा भिड़ी बुलेट, 12वीं के छात्र की मौत

लखनऊ : लखनऊ में तीन दोस्त बाइक पर सवार होकर सुबह सैर के लिए निकले। तीनों दोस्त बुलेट और कावासाकी बाइक से जनेश्वर मिश्र पार्क के पास रेस लगा रहे थे। तभी सामने से एक स्कूटी सवार आ गया। बुलेट सीधे स्कूटी में जा टकराई और बुलेट सवार डिवाइडर से जा टकराया। डिवाइडर से टकराने के बाद 12वीं के छात्र का सिर फट गया। इस दौरान मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों एंबुलेंस बुलाई और छात्र को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दो अन्य दोस्तों को हल्की-फुल्की चोटें आई। दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।