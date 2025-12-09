LJN Murder: 46 साल महिला ने अपने 33 साल पार्टनर को उतारा मौत के घाट, 10 घंटे तक शव के पास बैठी रही

Live In Relationship Murder (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
LJN Murder: लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र स्थित ग्रीन सिटी कॉलोनी में रविवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 46 वर्षीय महिला ने अपने 33 वर्षीय लिव-इन पार्टनर की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद महिला अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ करीब 10 घंटे तक उसी मकान के दूसरे कमरे में बैठी रही और सुबह खुद पुलिस को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी।
जानकारी के अनुसार, मृतक युवक पेशे से इंजीनियर था और पिछले कुछ समय से उक्त महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। महिला की उम्र 46 वर्ष थी जबकि युवक की उम्र करीब 33 वर्ष बताई जा रही है, यानी दोनों के बीच करीब 13 साल का अंतर था। महिला पहले से शादीशुदा थी और उसकी दो बेटियां 18 और 14 वर्ष भी उसी घर में उसके साथ रहती थीं।
पुलिस पूछताछ में महिला ने जो वजह बताई, उसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया। आरोपी महिला का दावा है कि उसका प्रेमी उसकी बड़ी बेटी के प्रति गलत नीयत रखता था। इसी बात को लेकर रविवार देर शाम घर में तीखी नोकझोंक हो गई। बहस धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई। महिला के अनुसार, झगड़े के दौरान युवक ने गाली-गलौज की और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान महिला ने दोनों बेटियों के साथ मिलकर युवक को नीचे फर्श पर पटक दिया और धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि हत्या के बाद महिला न तो भागी और न ही तुरंत किसी को सूचना दी। वह दोनों बेटियों के साथ घर के दूसरे कमरे में लगभग 10 घंटे तक बैठी रही। पुलिस के मुताबिक, उस दौरान घर का मुख्य कमरा अंदर से बंद था और शव वहीं फर्श पर पड़ा रहा। सोमवार सुबह करीब महिला ने खुद पुलिस को फोन किया और कहा, “मैंने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी है।” इसकी सूचना मिलते ही बीबीडी थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। घर के अंदर युवक का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ मिला। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया। मौके से हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है।
बीबीडी थाना प्रभारी के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला घरेलू विवाद और पारिवारिक तनाव से जुड़ा लग रहा है, लेकिन पुलिस इसे पूरी सावधानी के साथ हर एंगल से जांच रही है। खासकर यह पता लगाया जा रहा है कि:
मोहल्ले के पड़ोसियों का कहना है कि घर में अक्सर झगड़े की आवाजें आती थी, लेकिन किसी को यह अंदेशा नहीं था कि मामला इतना गंभीर मोड़ ले लेगा। पड़ोसियों के मुताबिक, युवक कभी-कभी शराब पीकर आता था और घर से बहस की आवाजें सुनाई देती थी। हालांकि पड़ोसियों का यह भी कहना है कि महिला सामान्य तौर पर शांत स्वभाव की प्रतीत होती थी और अपनी बेटियों का काफी ध्यान रखती थी।
पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। मामले में भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। यदि बेटियों की संलिप्तता की पुष्टि होती है तो किशोर न्याय अधिनियम के तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि “यह मामला बेहद संवेदनशील है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए हर पहलू की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जाएगी।”
