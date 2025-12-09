LJN Murder: 46 साल महिला ने अपने 33 साल पार्टनर को उतारा मौत के घाट, 10 घंटे तक शव के पास बैठी रही

पुलिस पूछताछ में महिला ने जो वजह बताई, उसने पूरे मामले को और भी संवेदनशील बना दिया। आरोपी महिला का दावा है कि उसका प्रेमी उसकी बड़ी बेटी के प्रति गलत नीयत रखता था। इसी बात को लेकर रविवार देर शाम घर में तीखी नोकझोंक हो गई। बहस धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई। महिला के अनुसार, झगड़े के दौरान युवक ने गाली-गलौज की और माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी दौरान महिला ने दोनों बेटियों के साथ मिलकर युवक को नीचे फर्श पर पटक दिया और धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।