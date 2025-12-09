मैंने मार डाला…’ मां-बेटियां रहीं पांच घंटे लाश के साथ, लिव-इन पार्टनर इंजीनियर की बेरहमी से हत्या

Live-in Partner Murder Shocks Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। बीबीडी थाना क्षेत्र के सलारगंज स्थित शिवम ग्रीन सिटी कॉलोनी में रहने वाले एक युवा इंजीनियर की उसकी लिव-इन पार्टनर ने बेरहमी से हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी महिला अपनी दोनों नाबालिग बेटियों के साथ करीब पांच घंटे तक शव के पास ही बैठी रही और बाद में खुद पुलिस को फोन कर कहा- “मैंने ही उसका कत्ल किया है।” मृतक की पहचान सूर्य प्रताप सिंह (32) के रूप में हुई है, जो एवरेडी कंपनी में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद न सिर्फ लखनऊ बल्कि उनके पैतृक गांव देवरिया में भी मातम का माहौल है।

