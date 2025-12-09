9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

मैंने मार डाला…’ मां-बेटियां रहीं पांच घंटे लाश के साथ, लिव-इन पार्टनर इंजीनियर की बेरहमी से हत्या

Live In Relationship Engineer Murder: लखनऊ में सहमति संबंध में रह रहे एक इंजीनियर की उसकी लिव-इन पार्टनर ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी महिला ने चाकू से गला रेतकर वारदात को अंजाम दिया और कई घंटे शव के पास रही। बाद में खुद पुलिस को फोन कर अपराध कबूल किया।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 09, 2025

बेटियों के सामने कत्ल, लिव-इन पार्टनर इंजीनियर की दर्दनाक मौत से कांपा लखनऊ (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

बेटियों के सामने कत्ल, लिव-इन पार्टनर इंजीनियर की दर्दनाक मौत से कांपा लखनऊ (फोटो सोर्स : Police Media Cell )

Live-in Partner Murder Shocks Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। बीबीडी थाना क्षेत्र के सलारगंज स्थित शिवम ग्रीन सिटी कॉलोनी में रहने वाले एक युवा इंजीनियर की उसकी लिव-इन पार्टनर ने बेरहमी से हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद आरोपी महिला अपनी दोनों नाबालिग बेटियों के साथ करीब पांच घंटे तक शव के पास ही बैठी रही और बाद में खुद पुलिस को फोन कर कहा- “मैंने ही उसका कत्ल किया है।” मृतक की पहचान सूर्य प्रताप सिंह (32) के रूप में हुई है, जो एवरेडी कंपनी में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। घटना के बाद न सिर्फ लखनऊ बल्कि उनके पैतृक गांव देवरिया में भी मातम का माहौल है।

ट्यूशन से शुरू हुआ रिश्ता, सहमति संबंध तक पहुंची कहानी

पुलिस के अनुसार, सूर्य प्रताप सिंह करीब तीन वर्ष पहले जानकीपुरम सेक्टर-एच में रहने वाली रत्ना नामक महिला के घर उसकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था। उसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। रत्ना पहले से विधवा थी और वह अपनी दो बेटियों 17 वर्षीय जान्हवी और 15 वर्षीय अनुष्का के साथ रहती थी। कुछ समय बाद सूर्य प्रताप और रत्ना ने साथ रहने का निर्णय लिया। दोनों सलारगंज शिवम ग्रीन सिटी स्थित सूर्य के मकान में सहमति संबंध (लिव-इन रिलेशनशिप) में रहने लगे। यह मकान मृतक के नाम पर ही था।

विवाद और खौफनाक रात

स्थानीय लोगों और पुलिस की जांच में सामने आया कि बीते कुछ दिनों से दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहा था। सोमवार रात भी किसी बात को लेकर तीखी बहस हुई थी। रात भर घर के अंदर तनाव का माहौल बना रहा। भोर करीब 5 बजे, जब सूर्य अपने कमरे में सो रहे थे, तभी रत्ना ने रसोई में रखे चाकू से उन पर हमला कर दिया। उसने गला रेत दिया और कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय घर में रत्ना की दोनों नाबालिग बेटियां भी मौजूद थीं।

पांच घंटे तक शव के पास बैठी रहीं मां-बेटियां

हत्या के बाद रत्ना और उसकी बेटियां करीब पांच घंटे तक घर के भीतर ही मौजूद रहीं। न तो उन्होंने भागने का प्रयास किया और न ही किसी को इसकी जानकारी दी। पूरा घर खून से सना हुआ था। सुबह करीब 9:45 बजे रत्ना ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और कहा- “मैंने ही सूर्य का कत्ल किया है।” सूचना मिलते ही बीबीडी थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर राम सिंह ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय ग्राम प्रधान राम मनोहर यादव को भी मौके पर बुलाकर घटना की पुष्टि कराई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घर को सील कर दिया और फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने खून के सैंपल, फिंगरप्रिंट और अन्य जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी महिला रत्ना को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। मृतक के पिता नरेंद्र सिंह की तहरीर के आधार पर महिला और उसकी दोनों बेटियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। बेटियों की भूमिका को लेकर पुलिस विस्तृत जांच कर रही है।

पिता का आरोप: मकान हड़पने की थी साजिश

मृतक के पिता नरेंद्र सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि सलारगंज में स्थित मकान सूर्य प्रताप के नाम पर था। पिछले कुछ समय से रत्ना बेटे पर यह मकान अपने नाम करने का दबाव बना रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। नरेंद्र सिंह का कहना है कि रत्ना और उसकी बेटियां पूरी तरह सूर्य की कमाई पर निर्भर थीं। जब बेटे ने मकान हस्तांतरित करने से इनकार किया, तो उन्होंने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।

देवरिया में मातम का माहौल

घटना की खबर जैसे ही देवरिया जिले के बरहज क्षेत्र के परसियां भीखम गांव पहुंची, पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव में रहने वाले चाचा नेऊर सिंह के घर पर लोगों की भीड़ जुट गई। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव के लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि पढ़ा-लिखा और शांत स्वभाव का सूर्य प्रताप इतनी दर्दनाक परिस्थितियों में मारा जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि सूर्य प्रताप ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी और एक निजी कंपनी में बतौर इंजीनियर कार्यरत था। उसके पिता नरेंद्र सिंह लखनऊ के एक निजी अस्पताल में वैन चालक हैं और परिवार लंबे समय से लखनऊ में ही रह रहा है।

पुलिस जांच के हर पहलू की पड़ताल

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ में आरोपी महिला ने हत्या की बात स्वीकार की है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में सभी पहलुओं-संपत्ति विवाद, आपसी तनाव, आर्थिक लेन-देन और पारिवारिक परिस्थितियों की बारीकी से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले की तस्वीर और स्पष्ट होने की उम्मीद है।

रिश्तों की कड़वी सच्चाई

यह घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि बदलते सामाजिक संबंधों की एक भयावह तस्वीर भी पेश करती है। लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के बीच कानूनी सुरक्षा, संपत्ति अधिकार और भावनात्मक स्थिरता को लेकर कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं, जो कई बार गंभीर अपराधों का कारण बन जाती हैं।

ये भी पढ़ें

UP Crime: मां की ममता का खून, जेब खर्च की जिद में बेटे ने खुद अपने रिश्ते को मार डाला
अम्बेडकर नगर
जेब खर्च न मिलने से खौफनाक वारदात: हजलापुर हत्याकांड का खुलासा, मां का हत्यारा निकला सगा बेटा    (फोटो सोर्स :  Police Media Cell )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

Traffic police

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 09:38 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मैंने मार डाला…’ मां-बेटियां रहीं पांच घंटे लाश के साथ, लिव-इन पार्टनर इंजीनियर की बेरहमी से हत्या

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जब पहली बार एक गैंगस्टर के लिए बनाई गई STF, अंतिम संस्कार में मिला था सुराग

Famous don, gorakhpur gangster, gorakhpur crime, shri prakash shukla, श्रीप्रकाश शुक्ला, गोरखपुर डॉन श्री प्रकाश शुक्ल, गोरखपुर का डॉन कौन है, up stf, hari sankar tiwari, kalyan singh, kalyan singh murder, shri prakash shukla special story, up stf story
लखनऊ

UP Crime: लखनऊ के बीबीडी इलाके में सनसनी: लिव-इन पार्टनर ने की इंजीनियर की हत्या

प्यार का भरोसा टूटा, लिव-इन रिश्ते में खून की होली, इंजीनियर की दर्दनाक हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

Codeine Syrup: कोडीन कफ सिरप पर योगी सरकार का प्रहार, अवैध नशा कारोबारियों पर कसा शिकंजा पूरे प्रदेश में

कोडीन युक्त कफ सिरप पर योगी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति, पूरे प्रदेश में सख्त कार्रवाई से टूटा अवैध नेटवर्क (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

Yogi Government: एथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल, योगी सरकार की नीति से यूपी बना आर्थिक ताकत का केंद्र

योगी सरकार की आबकारी नीति से निवेश को रफ्तार, एथेनॉल हब बना उत्तर प्रदेश (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

पति की कब्र से उठी न्याय की पुकार, पत्नी की आंखों से बहा सच, इंसाफ की उम्मीद जगी

पत्नी की शिकायत से खुला रहस्य, कब्र से निकाला गया युवक का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.