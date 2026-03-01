वेज थाली में निकला मांस का टुकड़ा, शिकायत करने पर कर्मचारियों ने ग्राहक को धमकाया

गोमतीनगर के इंस्पेक्टर ब्रजेश त्रिपाठी के मुताबिक प्रयागराज के प्रीतमनगर के निवासी हेमंत कुमार सिंह शुक्रवार को अपने साथियों के साथ फूड वैली में खाना खाने पहुंचे थे। उन्होंने फूड वैली के हाउस ऑफ रॉयल्स रेस्टोरेंट में जाकर 14 वेज थाली का आर्डर दिया। सारे दोस्त और साथी खाना खाने के लिए बैठे। इसी दौरान टेबल पर 14 वेज थाली लगाई गईं। सभी ने खाना शुरू किया, लेकिन तभी हेमंत की थाली में मांस का टुकड़ा मिला। सभी के शाकाहारी होने की वजह से मन खराब हो गया। कुछ को तो वहीं पर उल्टियां होने लगी। हेमंत जो अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने के लिए पहुंचे थे। सभी का मन खराब हो गया।