Lucknow Division Weather: पश्चिमी विक्षोभ का असर, लखनऊ, सीतापुर और हरदोई में बारिश-गरज के साथ बदला मौसम, तापमान में गिरावट

पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा था और कई जिलों में हल्की गर्मी का अहसास होने लगा था। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई हल्की वर्षा और बादलों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा रात के तापमान में भी हल्की कमी आई है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत ठंडा और सुहावना महसूस हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बादलों और बारिश के कारण फिलहाल प्रदेश में तेज गर्मी पड़ने की संभावना कम हो गई है।