Smart Meter Users Get Relief: स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, नेगेटिव बैलेंस पर आंशिक रिचार्ज से तीन दिन बिजली मिलेगी

नई व्यवस्था के तहत यदि किसी उपभोक्ता का स्मार्ट मीटर बैलेंस खत्म हो जाता है और कनेक्शन कट जाता है, तो वह आंशिक रिचार्ज करके भी बिजली आपूर्ति बहाल करवा सकता है। शर्त यह है कि रिचार्ज करने के बाद उसका निगेटिव बैलेंस कम से कम 50 प्रतिशत तक रह जाए। ऐसी स्थिति में बिजली आपूर्ति तीन दिनों के लिए अस्थायी रूप से चालू कर दी जाएगी। इस तीन दिन की अवधि में उपभोक्ता को पूरा रिचार्ज कराने का अवसर मिल जाएगा। हालांकि यह सुविधा केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी, ताकि उपभोक्ता इसका दुरुपयोग न कर सकें।