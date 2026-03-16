लखनऊ के इस लग्जरी होटल में होगा कुलदीप यादव का ग्रैंड रिसेप्शन, CM योगी समेत ये शाही मेहमान होंगे शामिल

शादी के बाद अब 17 मार्च को लखनऊ में एक बड़ा रिसेप्शन होने वाला है। यह रिसेप्शन 'द सेंट्रम' नाम के लग्जरी 5-स्टार होटल में होगा। दोनों परिवार मसूरी से लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। होटल स्टाफ ने भी इस खास मौके के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी है। यह रिसेप्शन किसी बॉलीवुड फिल्म या राजघराने की शादी से कम नहीं लग रहा है। रिसेप्शन में 800 से ज्यादा मेहमान आने वाले हैं। क्रिकेट जगत से कई बड़े नाम शामिल होंगे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ICC अध्यक्ष जय शाह। टीम इंडिया के कई अन्य खिलाड़ी भी आएंगे। राजनीति के क्षेत्र से भी बड़े चेहरे पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी जैसे कई नेता शामिल होने की उम्मीद है।