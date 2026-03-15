खुला दरवाजा, हटाई जाली और भाग निकला लड़का… चित्रकूट बाल गृह से फरार हुआ अपचारी

Chitrakoot News: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहां के राजकीय बाल सुधार गृह (बाल सुधार ग्रह) से एक बाल अपचारी आज सुबह फरार हो गया। इस घटना से प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और अपचारी को ढूंढने के लिए टीमें लगाई गई हैं। यह मामला चित्रकूट शहर के एसडीएम कॉलोनी में स्थित राजकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह का है। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का एक लड़का चोरी के आरोप में 13 फरवरी को यहां लाया गया था। आज सुबह मौका मिलते ही वह फरार हो गया। बताया जाता है कि बैरक का दरवाजा खुला था और उसने जाली हटाकर बाहर निकल गया। वहां तैनात कर्मचारी सो रहे थे, जिसके कारण वह आसानी से भाग निकला। इस घटना ने बाल सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।