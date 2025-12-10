Winter: जब ठंड बढ़ी तो भक्तों ने भगवान को पहनाए गर्म कपड़े, देखकर भावुक हुआ लखनऊ

Winter Special: जैसे-जैसे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे इसका असर जनजीवन के साथ-साथ धार्मिक स्थलों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। लखनऊ में बीते कुछ दिनों से रात और सुबह के समय बढ़ती गलन ने मौसम की गंभीरता का अहसास करा दिया है। इसी के साथ शहर के प्रमुख मंदिरों में एक अनोखी और भावनात्मक परंपरा भी देखने को मिली, जिसमें देवताओं की मूर्तियों को सर्दी के अनुसार गर्म वस्त्र पहनाए गए। मंगलवार की सुबह लखनऊ के कई प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों ने दर्शन करते समय देखा कि बजरंगबली, भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और शनि देव को स्वेटर, ऊनी शॉल, मफलर और गरम अंगवस्त्रों से सजाया गया था। यह दृश्य न केवल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना, बल्कि उनमें एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी जाग्रत कर गया।