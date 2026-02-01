बेटियों के लिए बजट में बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोली झोली

5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का ऐलान किया गया है। यूपी में ऐसे करीब 25 शहर हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। जिला अस्पतालों की क्षमता 50 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी और हर जिले में इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे।

इसके अलावा सभी 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा से महिला शिक्षा और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।