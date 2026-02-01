समय से नहीं हो सकेंगे पंचायत चुनाव; करना पड़ सकता है अगले साल तक का इंतजार! वजह भी आई सामने

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण हाई कोर्ट में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अब तक गठन ना होने पर एक याचिका दायर हो चुकी है। जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने तक और भी याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। पूर्व में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव समय पर ना कराए जाने के मामले में सर्वोच्च अदालत तक का कड़ा रुख रहा है, इसलिए भले ही सरकार चुनाव को लेकर फिलहाल सक्रिय नहीं है लेकिन कोर्ट के आदेश पर तो उसे चुनाव कराना ही होगा। बता दें कि पिछले पंचायत चुनाव में OBC सीटों के आरक्षण के लिए आयोग का गठन नहीं किया गया था।