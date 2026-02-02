UP Board Exam Guidelines: यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, जूते-मोज़े जांच बंद, CCTV निगरानी अनिवार्य, छात्राओं की तलाशी महिला स्टाफ करेगी

पिछले कई वर्षों से परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच के दौरान छात्रों से जूते और मोज़े तक उतरवाए जाने की प्रथा देखने को मिलती थी, जिसे लेकर अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों में तीखी आलोचना और असहजता की शिकायतें उठती रही हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए अब शासन ने पूरी तरह इस प्रथा को रोकने का निर्देश जारी किया है। आदेश के मुताबिक परीक्षा-केंद्र में छात्रों की जांच सिर्फ प्रवेश द्वार पर ही सीमित रहेगी और उससे आगे किसी भी प्रकार के शारीरिक जांच में जूते-मोज़े उतरवाना शामिल नहीं होगा। इस निर्देश के पीछे सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, छात्रों के आत्मसम्मान की रक्षा करना और उन्हें गर्व के साथ परीक्षा में बैठने का माहौल देना।