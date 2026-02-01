1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘किसानों को कुछ नहीं मिला…’, बजट को लेकर अखिलेश यादव का विस्फोटक बयान

Akhilesh Yadav On Budget 2026: बजट को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर तंज कसा।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Feb 01, 2026

budget 2026 update samajwadi party chief akhilesh yadav took dig at government

अखिलेश यादव ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। फोटो सोर्स- पत्रिका

Akhilesh Yadav On Budget 2026: केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने BJP पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि जब BJP सरकार से ही कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके बजट से भी किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

Budget 2026 Update in Hindi: अखिलेश यादव ने कसा तंज

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अब तक पेश किए गए बजट केवल 5 प्रतिशत लोगों के हित में बनाए गए हैं, जबकि देश की बड़ी आबादी, जिनमें गरीब, किसान और युवा शामिल हैं, वह लगातार उपेक्षित रही है। उन्होंने कहा कि असली बजट वही होता है, जो पेश होने के बाद गरीबों के चेहरों पर खुशी लाए। बजट का मकसद सिर्फ चुनिंदा लोगों की तरक्की और मुनाफा तय करना नहीं, बल्कि आम जनता की खुशहाली सुनिश्चित करना होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बजट के माध्यम से BJP अपने लोगों को सेट करती है और उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करती है, जबकि गरीबों और वंचितों की हालत जस की तस बनी रहती है।

UP News in Hindi: सरकार को उसके पुराने घोषणापत्र की याद दिलाई

अखिलेश यादव ने सरकार को उसके पुराने घोषणापत्र की याद दिलाते हुए कहा कि BJP को खुद यह देखना चाहिए कि उसके वादों का क्या हुआ। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बताया गया, वहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन हकीकत यह है कि खराब पानी पीने से लोगों की जान तक चली गई। उन्होंने पूछा कि अगर यही विकास मॉडल है, तो फिर आम जनता को इसका क्या लाभ मिला?

Lucknow News in Hindi: रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा

पर्यावरण और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा, ''अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, जहां देश अपनी उपलब्धियां बताने जाता है, वहां सरकार को यह जवाब देना पड़ता है कि देश की हवा इतनी खराब है कि इसके कारण निवेश नहीं आ सकता। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सोचिए, खराब हवा के कारण कितने लोगों की जान जा रही है। सरकार इसके लिए आखिर कर क्या रही है?''

उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। उन्होंने पूछा कि क्या किसानों की आय वास्तव में दोगुनी हुई है और अगर नहीं, तो सरकार इसका जवाब दे। इसी तरह युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आज भी युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं।

ये भी पढ़ें

1, 2, 3, 4 फरवरी को मौसम दिखाएगा रौद्र रूप! इन जिलों में होगी झमाझम बारिश
नोएडा
heavy rain expected on february 1 2 3 4 imd issues alert for these districts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

Budget 2026

political

political news

politics

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 02:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘किसानों को कुछ नहीं मिला…’, बजट को लेकर अखिलेश यादव का विस्फोटक बयान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Budget 2026

Budget 2026 Update: यूपी में कैंसर–डायबिटीज के लाखों मरीजों को राहत; दवाइयां हुई सस्ती

budget 2026 update relief for millions of cancer and diabetes patients in up medicines become cheaper
लखनऊ

Union Budget 2026: बजट में निर्मला सीतारमण ने इस राज्य के लिए खोली झोली, कर दिए ये बड़े ऐलान!

स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन पर मोदी सरकार का बड़ा दांव
लखनऊ

बेटियों के लिए बजट में बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोली झोली

Nirmala Sitharaman,budget, Budget 2026, Budget 2026 Highlights Live, Budget 2026 India, Budget 2026 Live Blog Hindi, Budget 2026 Live Updates, budget economic survey, Budget2026, Finance Minister Nirmala Sitharaman, India Budget, Latest Union Budget 2026 in Hindi, Trending Union Budget 2026 in Hindi, union budget, Union Budget 2026, Union Budget 2026 Live Updates, Union Budget 2026 Live Updates in Hindi, Union Budget Live Updates Today, बजट 2026, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
लखनऊ

समय से नहीं हो सकेंगे पंचायत चुनाव; करना पड़ सकता है अगले साल तक का इंतजार! वजह भी आई सामने

major update regarding up panchayat chunav 2026 time period may be extended what op rajbhar said
लखनऊ

‘धर्म और समाज सेवा को चुनावी स्वार्थ से दूर रखना जरूरी’, संत रविदास जयंती पर मायावती का संदेश

मायावती की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.