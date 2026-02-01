‘धर्म और समाज सेवा को चुनावी स्वार्थ से दूर रखना जरूरी’, संत रविदास जयंती पर मायावती का संदेश

उन्होंने लिखा, "संतगुरु रविदास ने 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' (मन को शुद्ध व पाक-साफ रखकर ही इंसान सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है तथा समाज व देश का भी भला कर सकता है) जैसा इंसानियत भरा संदेश दिया। संत रविदास ने अपना पूरा जीवन इंसानियत का संदेश देने और विशेष रूप से जाति भेद व द्वेष के खिलाफ संघर्ष में बिताया, जिसके कारण वे अमर हो गए।"