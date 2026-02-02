लखनऊ में BJP विधायक के भतीजे की मौत, फ्लैट में पंखे से लटका मिला शव, इंस्टाग्राम पोस्ट ने बढ़ाया शक

परिजनों का आरोप है कि शिवम प्रॉपर्टी बिजनेस में पार्टनर्स के साथ था। पार्टनर्स ने धोखा दिया और पैसे का घपला किया। इससे वह मानसिक रूप से बहुत परेशान था। करीब एक हफ्ते पहले 24 जनवरी को शिवम ने इंस्टाग्राम पर जिम करते हुए वीडियो पोस्ट किया। कैप्शन में लिखा कि आपका बुरा भगवान नहीं, हम करेंगे। वीडियो में गाना था कि हम थोड़े अलग किस्म के आदमी हैं… अगर हमारा बुरा आपने किया है, तो आपका बुरा भगवान नहीं, हम ही करेंगे।