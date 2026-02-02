2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Government Action: यूपी सरकार सख्त, नियम न मानने वाले कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई

UP Government Manav Sampada Portal: उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 68,236 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। इन कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति विवरण दर्ज किए बिना वेतन जारी नहीं होगा।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 02, 2026

संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया तो रुकी सैलरी! यूपी सरकार ने 68,236 कर्मचारियों पर लगाया वेतन रोकने का बड़ा कदम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया तो रुकी सैलरी! यूपी सरकार ने 68,236 कर्मचारियों पर लगाया वेतन रोकने का बड़ा कदम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Government Freezes Salaries : उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान को और निर्णायक रूप देने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। राज्य में 68,236 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है, क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय सीमा तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जब तक हर कर्मचारी आवश्यक संपत्ति विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं करेगा, उसका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। यह फैसला योगी आदित्यनाथ की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की कोशिश है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष ही आदेश जारी किया था कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, प्रथम श्रेणी अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल तथा अचल संपत्ति का विवरण अपडेट करना अनिवार्य है। इसके पीछे सरकार का लक्ष्य प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, अवैध संपत्ति निर्माण पर रोक लगाना तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना बताया गया। आदेश के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक यह विवरण दर्ज करना था। हालांकि, इस समय सीमा के अंत तक 68,236 कर्मचारियों ने पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा अपलोड नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने उनके जनवरी महीने का वेतन रोकने का निर्णय लिया।

वेतन रोकने की प्रक्रिया और उसका दायरा

इस कार्रवाई के तहत राज्य के कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारियों में से 68,236 लोगों का वेतन रोका गया। इनमें से सबसे अधिक 34,926 तृतीय श्रेणी के, 22,624 चतुर्थ श्रेणी के, 7,204 द्वितीय श्रेणी के और 2,628 प्रथम श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि उच्च तथा निम्न दोनों स्तर के कर्मचारियों ने निर्देश का पालन नहीं किया।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सिर्फ वेतन रोकने का कदम ही अंतिम कार्रवाई नहीं है। यदि आवश्यक संपत्ति विवरण समय रहते नहीं डाला जाता है, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें सेवा-सम्बंधित प्रतिबंध और विभागीय जांच शामिल हो सकते हैं।

भ्रष्टाचार पर जीरो-टॉलरेंस नीति का अमल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भ्रष्टाचार-रोधी नीति को गंभीरता से लागू कर रही है। यह कदम सरकारी मशीनरी में पारदर्शिता लाई जा सके और किसी भी अव्यवस्था या संपत्ति-असमानता की आशंका को कम किया जा सके, इसका प्रयास है। सरकार का मानना है कि जब कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करना अनिवार्य होगा, तो अन्यायपूर्ण संपत्ति संग्रहण और बेनामी लेनदेन जैसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। राज्य के विभिन्न विभाग जैसे लोक निर्माण, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण से जुड़े कर्मचारियों ने भी निर्देश का पालन नहीं किया जिससे यह मामला और अधिक व्यापक रूप ले लिया है।

अलग-अलग विभागों की प्रतिक्रिया

सरकार द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देश में स्पष्ट कहा गया था कि हर विभाग के Drawing and Disbursing Officers (DDOs) तथा नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति विवरण समय पर अपलोड हो।  कई विभागों में अनुपालन की दर अपेक्षाकृत कम रही और सरकार ने इसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभागों पर डाली। दफ्तरों में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें हुईं और कर्मचारी प्रतिनिधियों से भी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।  लोक निर्माण, राजस्व, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, सहकारिता, आबकारी, खाद्य एवं रसद, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियंत्रण, उद्यान, पशुधन और परिवहन विभाग से विभागों से जुड़े हुए हैं,संकेत भी मिले हैं कि सरकार विभागीय प्रमुखों को जवाबदेह बनाकर यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो। 

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया

प्रभावित कर्मचारियों का कहना है कि कई बार तकनीकी कारणों से पोर्टल पर विवरण अपलोड नहीं हो पाया। कुछ कर्मचारियों ने प्रशासन से और समय देने की मांग भी की, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास विस्तृत चल-अचल संपत्ति है और जिनका विवरण तकनीकी रूप से अपलोड करने में कठिनाई हुई। हालांकि सरकार ने अभी तक इस मांग पर कोई औपचारिक तारीख बढ़ोतरी का संकेत नहीं दिया है। कई कर्मचारियों का यह भी कहना है कि वेतन रोकने का निर्णय उनके घरेलू खर्च और परिवार की जरूरतों पर भारी प्रभाव डाल सकता है, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जिनके पास अन्य आर्थिक विकल्प सीमित हैं।

ये भी पढ़ें

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ा मौका, 3 फरवरी तक आवेदन फॉर्म सुधारें, नहीं तो अटक सकती उम्मीदवारी
लखनऊ
आवेदन फॉर्म में संशोधन का मौका, 3 फरवरी तक कर सकेंगे सुधार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 05:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Government Action: यूपी सरकार सख्त, नियम न मानने वाले कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कोहरे में कमी और दिन का तापमान बढ़ा, तीन पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव जारी

4 फरवरी तक प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश, तापमान में उतार-चढ़ाव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

प्रेम, साहस और पहचान का जश्न, लखनऊ में निकली प्राइड राइड

इंद्रधनुषी रंगों में सजा लखनऊ, प्राइड राइड ने मांगी बराबरी और स्वीकार्यता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी बोर्ड परीक्षाओं में बड़ा बदलाव, जूते-मोज़े जांच बंद, CCTV निगरानी अनिवार्य, छात्राओं की तलाशी महिला स्टाफ करेगी

यूपी सरकार का बड़ा आदेश: बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों से जूते-मोज़े उतारकर जांच करवाने पर पूर्ण रोक, सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Lucknow Airport: दम्माम फ्लाइट दिल्ली डायवर्ट, 200 यात्री फंसे, आधे घंटे आसमान में चक्कर

घने कोहरे ने रोकी उड़ानें: 200 यात्री प्रभावित (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

‘गरीब की समझ से परे है बजट’, अखिलेश यादव बोले- ये ही हाल रहा तो लोहे पर पीतल चढ़ा कर जेवर बनाने पड़ेंगे

budget 2026 update samajwadi party chief akhilesh yadav took dig at government
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.