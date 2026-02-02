UP Government Action: यूपी सरकार सख्त, नियम न मानने वाले कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई

सरकार द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देश में स्पष्ट कहा गया था कि हर विभाग के Drawing and Disbursing Officers (DDOs) तथा नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति विवरण समय पर अपलोड हो। कई विभागों में अनुपालन की दर अपेक्षाकृत कम रही और सरकार ने इसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभागों पर डाली। दफ्तरों में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें हुईं और कर्मचारी प्रतिनिधियों से भी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। लोक निर्माण, राजस्व, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, महिला कल्याण, सहकारिता, आबकारी, खाद्य एवं रसद, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अभियंत्रण, उद्यान, पशुधन और परिवहन विभाग से विभागों से जुड़े हुए हैं,संकेत भी मिले हैं कि सरकार विभागीय प्रमुखों को जवाबदेह बनाकर यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।