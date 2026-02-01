1 फ़रवरी 2026,

रविवार

लखनऊ

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ा मौका, 3 फरवरी तक आवेदन फॉर्म सुधारें, नहीं तो अटक सकती उम्मीदवारी

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में हुई त्रुटियों को सुधारने का अवसर दिया गया है। करेक्शन विंडो आज से खुल गई है और 3 फरवरी तक सक्रिय रहेगी। उम्मीदवार व्यक्तिगत, शैक्षिक और फोटो-हस्ताक्षर संबंधी गलतियां ठीक कर भविष्य की परेशानी से बच सकते हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 01, 2026

आवेदन फॉर्म में संशोधन का मौका, 3 फरवरी तक कर सकेंगे सुधार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

आवेदन फॉर्म में संशोधन का मौका, 3 फरवरी तक कर सकेंगे सुधार (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Police Constable Application Correction Window Open: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन कर चुके उम्मीदवार अब अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में हुई त्रुटियों को सुधार सकते हैं। संशोधन की यह सुविधा आज से शुरू होकर 3 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों से फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो गई थी, उनके लिए यह अंतिम और महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।


भर्ती से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने शैक्षिक विवरण, व्यक्तिगत जानकारी, फोटो-हस्ताक्षर अपलोड या श्रेणी से संबंधित जानकारी में त्रुटियां की थीं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने करेक्शन विंडो खोलने का निर्णय लिया है।

किन जानकारियों में कर सकेंगे संशोधन

अभ्यर्थी इस अवधि में आवेदन पत्र में दर्ज कई महत्वपूर्ण सूचनाओं में बदलाव कर सकते हैं। आमतौर पर निम्न प्रकार की त्रुटियों को सुधारा जा सकता है:

  • नाम की वर्तनी
  • माता-पिता का नाम
  • जन्मतिथि
  • लिंग
  • श्रेणी (जनरल/ओबीसी/एससी/एसटी आदि)
  • शैक्षिक योग्यता संबंधी विवरण
  • पता
  • फोटो और हस्ताक्षर अपलोड

हालांकि, कुछ संवेदनशील जानकारियों जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर या परीक्षा केंद्र चयन में बदलाव की अनुमति सीमित हो सकती है। इसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक दिशा-निर्देश ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है।

क्यों जरूरी है फॉर्म सुधार

भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में दर्ज जानकारी ही भविष्य में दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया का आधार बनेगी। यदि अभ्यर्थी के दस्तावेज और आवेदन पत्र में दर्ज विवरण में अंतर पाया गया तो उसकी उम्मीदवारी रद्द भी की जा सकती है। इसलिए यह करेक्शन विंडो उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। छोटी सी गलती भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है।

कैसे करें आवेदन में संशोधन

अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से लॉगिन करें। इसके बाद “Application Correction” या “Edit Form” विकल्प पर क्लिक कर आवश्यक बदलाव कर सकते हैं।
संशोधन करने के बाद फॉर्म को दोबारा जांचना और फाइनल सबमिट करना अनिवार्य है। संशोधित फॉर्म का प्रिंट आउट भी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

3 फरवरी अंतिम तिथि

भर्ती बोर्ड ने साफ किया है कि 3 फरवरी के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद आवेदन पत्र अंतिम रूप से लॉक हो जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार न कर जल्द से जल्द सुधार करने की सलाह दी गई है।

भर्ती प्रक्रिया पर एक नजर

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 राज्य की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है। लाखों युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे।

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह

  • संशोधन करते समय सभी दस्तावेज अपने सामने रखें
  • इंटरनेट कैफे की बजाय स्वयं सावधानी से फॉर्म भरें
  • अंतिम सबमिट से पहले पूरी जानकारी दोबारा जांचें
  • किसी भी अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें

Published on:

01 Feb 2026 05:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ा मौका, 3 फरवरी तक आवेदन फॉर्म सुधारें, नहीं तो अटक सकती उम्मीदवारी
