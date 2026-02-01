यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ा मौका, 3 फरवरी तक आवेदन फॉर्म सुधारें, नहीं तो अटक सकती उम्मीदवारी

UP Police Constable Application Correction Window Open: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन कर चुके उम्मीदवार अब अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में हुई त्रुटियों को सुधार सकते हैं। संशोधन की यह सुविधा आज से शुरू होकर 3 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों से फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो गई थी, उनके लिए यह अंतिम और महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।