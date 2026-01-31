31 जनवरी 2026,

शनिवार

लखनऊ

UP प्रशासनिक बदलाव: नगेंद्र प्रताप आगरा कमिश्नर, डॉ. पूजा गुप्ता मथुरा CDO, 6 IAS अफसरों का बड़ा फेरबदल

UP Government Transfers 6 IAS Officers: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए छह आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। नगेंद्र प्रताप को आगरा का कमिश्नर बनाया गया, जबकि डॉ. पूजा गुप्ता मथुरा की नई मुख्य विकास अधिकारी बनीं। कई अन्य जिलों और विभागों में भी नई जिम्मेदारियां सौंपकर शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने का संकेत दिया।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 31, 2026

6 IAS अफसरों के तबादले, आगरा-मथुरा समेत कई जिलों में बदली जिम्मेदारियां (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

6 IAS अफसरों के तबादले, आगरा-मथुरा समेत कई जिलों में बदली जिम्मेदारियां (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP IAS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शनिवार देर शाम 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं। आगरा, मथुरा, मऊ और फिरोजाबाद जैसे जिलों में प्रशासनिक नेतृत्व बदला गया है। शासन का मानना है कि इन नियुक्तियों से विकास कार्यों में तेजी आएगी और प्रशासनिक दक्षता मजबूत होगी।

नगेंद्र प्रताप को आगरा का कमिश्नर

सबसे अहम नियुक्ति नगेंद्र प्रताप की मानी जा रही है। वे पहले यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACE0) के पद पर तैनात थे। अब उन्हें आगरा मंडल का आयुक्त (कमिश्नर) बनाया गया है। आगरा एक प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व का जिला है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक गतिविधियों के कारण यहां प्रशासनिक जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। नगेंद्र प्रताप के औद्योगिक और अवसंरचनात्मक अनुभव से क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।

डॉ. पूजा गुप्ता बनीं मथुरा की CDO

गाजियाबाद में संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत डॉ. पूजा गुप्ता को मथुरा का मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नियुक्त किया गया है। मथुरा धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है, जहां विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन के लिए प्राथमिकता होता है। डॉ. पूजा गुप्ता की पहचान एक सख्त और परिणामोन्मुख अधिकारी के रूप में रही है। उनके नेतृत्व में ग्रामीण विकास, स्वच्छता और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रशांत नागर को मिली नई जिम्मेदारी

मऊ के मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर को फिरोजाबाद का नगर आयुक्त और फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। फिरोजाबाद को “कांच नगरी” के नाम से जाना जाता है। यहां शहरी विकास, औद्योगिक प्रबंधन और नगर निकाय व्यवस्था अहम चुनौती है। प्रशांत नागर को दोहरी जिम्मेदारी देकर सरकार ने विकास परियोजनाओं में तेजी लाने का संकेत दिया है।

विवेक कुमार श्रीवास्तव बने मऊ के CDO

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में उपसचिव के पद पर कार्यरत विवेक कुमार श्रीवास्तव को मऊ का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है। मऊ जिला पूर्वांचल का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां ग्रामीण विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

मनीष मीणा की YEIDA में तैनाती

मथुरा के CDO रहे मनीष मीणा को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है। YEIDA प्रदेश के औद्योगिक और रियल एस्टेट विकास के प्रमुख केंद्रों में शामिल है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर एयरपोर्ट परियोजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़ी जिम्मेदारी इस पद को और महत्वपूर्ण बनाती है।

रणवीर प्रसाद को अतिरिक्त प्रभार

प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता मामले विभाग रणवीर प्रसाद को उनके वर्तमान पद के साथ आयुक्त, खाद्य एवं रसद, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राशन व्यवस्था और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ा है। अतिरिक्त प्रभार मिलने से विभागीय समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है।

फेरबदल के पीछे सरकार का उद्देश्य

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह तबादले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सरकार का लक्ष्य है:

  • विकास योजनाओं में तेजी
  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन
  • औद्योगिक परियोजनाओं का प्रभावी प्रबंधन
  • जनहित योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन

विशेषज्ञों का कहना है कि समय-समय पर ऐसे फेरबदल से प्रशासनिक तंत्र में नई ऊर्जा आती है।

जिलों पर पड़ेगा क्या असर

इन तबादलों से संबंधित जिलों में प्रशासनिक कामकाज पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

  • आगरा: पर्यटन और शहरी विकास
  • मथुरा: धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण विकास
  • फिरोजाबाद: शहरी अवसंरचना और उद्योग
  • मऊ: ग्रामीण योजनाओं का क्रियान्वयन
  • स्थानीय स्तर पर नई रणनीतियों और योजनाओं की शुरुआत की संभावना है।

31 Jan 2026 08:41 pm

