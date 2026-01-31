UP प्रशासनिक बदलाव: नगेंद्र प्रताप आगरा कमिश्नर, डॉ. पूजा गुप्ता मथुरा CDO, 6 IAS अफसरों का बड़ा फेरबदल

सबसे अहम नियुक्ति नगेंद्र प्रताप की मानी जा रही है। वे पहले यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACE0) के पद पर तैनात थे। अब उन्हें आगरा मंडल का आयुक्त (कमिश्नर) बनाया गया है। आगरा एक प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक महत्व का जिला है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और अंतरराष्ट्रीय पर्यटक गतिविधियों के कारण यहां प्रशासनिक जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। नगेंद्र प्रताप के औद्योगिक और अवसंरचनात्मक अनुभव से क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की उम्मीद है।