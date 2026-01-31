Crime In UP: रेस्टोरेंट में खून से सना फर्श, पूर्व वायुसेना अधिकारी जिंदगी की जंग लड़ रहे, परिवार की आंखों में डर

पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, पुरानी रंजिश समेत कई एंगल पर जांच तेज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Crime In Lucknow: लखनऊ में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां शॉपिंग स्क्वायर स्थित रेस्टोरेंट में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने सेवानिवृत्त एयरफोर्स अधिकारी अवधेश कुमार पाठक (61) को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अधिकारी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई।
जानकारी के अनुसार, सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र निवासी अवधेश कुमार पाठक एयरफोर्स से सेवानिवृत्ति के बाद शॉपिंग स्क्वायर नाम से रेस्टोरेंट संचालित कर रहे हैं। रोज की तरह शुक्रवार रात भी वह रेस्टोरेंट में मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, देर रात अचानक कुछ बदमाश असलहों से लैस होकर रेस्टोरेंट में घुस आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधे अवधेश कुमार पाठक को जा लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े। गोलियों की आवाज से रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई और ग्राहक व कर्मचारी इधर-उधर भागने लगे।
गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बदमाश असलहा लहराते हुए फरार हो चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) निपुण अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्काल घायल अधिकारी को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। चिकित्सा सूत्रों के अनुसार, समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई और हालत फिलहाल स्थिर है।
घटना के बाद अवधेश कुमार पाठक की पत्नी की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी दक्षिणी निपुण अग्रवाल ने बताया कि पुलिस की कई टीमें हमलावरों की तलाश में लगाई गई हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों की पहचान की जा सके।
पुलिस इस हमले को सिर्फ लूट या सामान्य वारदात मानकर नहीं चल रही, बल्कि कई पहलुओं पर गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, पुरानी रंजिश,व्यावसायिक विवाद, व्यक्तिगत दुश्मनी जैसे बिंदुओं को ध्यान में रखकर पड़ताल की जा रही है। रेस्टोरेंट से जुड़े कर्मचारियों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।
घटना के बाद सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस तरह खुलेआम फायरिंग की घटना से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। रात के समय रेस्टोरेंट में ग्राहकों की मौजूदगी के बीच फायरिंग होना बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाना चाहिए।
अवधेश कुमार पाठक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने निजी व्यवसाय शुरू किया था। ऐसे व्यक्ति पर हमला होने से मामला और संवेदनशील हो गया है। पूर्व सैनिक संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता जताई है और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। खाली कारतूस और अन्य सुरागों को कब्जे में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज,मोबाइल लोकेशन,संदिग्धों की गतिविधियां के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही हमलावरों तक पहुंच बनाई जा सकेगी।
हाल के दिनों में राजधानी में फायरिंग और हमले की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दिनदहाड़े या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हमले जैसी घटनाएं लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अपराधियों में कानून का डर कम होता दिख रहा है, जिसे रोकने के लिए सख्त पुलिसिंग जरूरी है।
