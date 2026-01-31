Crime In UP: रेस्टोरेंट में खून से सना फर्श, पूर्व वायुसेना अधिकारी जिंदगी की जंग लड़ रहे, परिवार की आंखों में डर

जानकारी के अनुसार, सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र निवासी अवधेश कुमार पाठक एयरफोर्स से सेवानिवृत्ति के बाद शॉपिंग स्क्वायर नाम से रेस्टोरेंट संचालित कर रहे हैं। रोज की तरह शुक्रवार रात भी वह रेस्टोरेंट में मौजूद थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, देर रात अचानक कुछ बदमाश असलहों से लैस होकर रेस्टोरेंट में घुस आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधे अवधेश कुमार पाठक को जा लगी, जिससे वह मौके पर ही गिर पड़े। गोलियों की आवाज से रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई और ग्राहक व कर्मचारी इधर-उधर भागने लगे।