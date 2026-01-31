क्या BJP में बढ़ रहा टकराव? कहीं आपस में ही भिड़ रहे नेता, तो कहीं मंत्री को बनाया जा रहा बंधंक!

ये घटनाएं अकेली नहीं हैं। यूपी बीजेपी में पिछले कुछ समय से कई मुद्दों पर असंतोष दिख रहा है। जैसे UGC नियमों को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी, कुछ नेताओं के इस्तीफे और स्थानीय स्तर पर कलह। पार्टी 2027 के चुनाव के लिए सर्वे कर रही है, लेकिन अगर अंदरूनी टकराव बढ़ता रहा तो यह बड़ा झटका बन सकता है। विपक्षी दल जैसे सपा इन घटनाओं पर तंज कस रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में 'डबल इंजन' नहीं, 'डिब्बे टकरा' रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए एकजुट रहना और कार्यकर्ताओं को संभालना बड़ी चुनौती है। अगर ये टकराव नहीं रुके तो 2027 में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है।