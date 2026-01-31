31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Weather Shift Alert: यूपी में मौसम बदलेगा, कोहरा, बारिश और तेज हवाओं से अगले 72 घंटे जनजीवन प्रभावित रहेगा

Weather Update: उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी से मौसम का मिज़ाज बदलने जा रहा है। कई जिलों में कोहरा, तेज हवाएं और हल्की बारिश के आसार हैं। दृश्यता घटकर 100–500 मीटर तक पहुंच सकती है। अगले 72 घंटे सतर्क रहने की जरूरत है, जबकि तापमान बाद में हल्का बढ़ सकता है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 31, 2026

72 घंटे में मौसम रहेगा अनिश्चित-जैसा; यात्रियों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह   (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

72 घंटे में मौसम रहेगा अनिश्चित-जैसा; यात्रियों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह   (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Weather Shift Alert in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बदलता मौसम का मिज़ाज अब 1 फरवरी से और भी अधिक बदलने की संभावना है। अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम की परिस्थितियाँ बदलती-बदलती नजर आएंगी, जिसमें कोहरा, हवाओं की तेज और कुछ स्थानों पर बारिश के आसार शामिल हैं। इस बदलाव का असर जनजीवन, यात्रियों और कृषि गतिविधियों पर भी पड़ेगा, इसलिए मौसम विभाग और प्रशासन ने सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया है।

मौसम में बदलते रुझान: कोहरा और विज़िबिलिटी

अगले कुछ दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निज़ी विहंगम दृश्यता यानी विज़िबिलिटी में कमी बनने की संभावना है। कुशीनगर, महाराजगंज तथा आसपास के इलाकों में घना कोहरा सुबह-सुबह परेशानी उत्पन्न कर सकता है, जिससे सड़क मार्गों पर यात्रियों के लिए कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं। विज़िबिलिटी कुछ इलाकों में लगभग 100 से 500 मीटर तक सिमट सकती है। कामकाजी लोगों और स्कूल-कॉलेज जाने वालों को सुबह के समय यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोहरे की स्थिति से खासकर दोपहिया और छोटे वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कम दृश्यता दुर्घटना का कारण बन सकती है।

1 फरवरी को तेज हवाओं का असर

1 फरवरी को मौसम विभाग के अनुसार 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। यह हवाएँ प्रदेश के कई हिस्सों में महसूस की जा सकती हैं, जिससे तापमान में हल्की गिरावट और हवा का ठंडा असर बढ़ सकता है। तेज़ हवाओं के साथ-सात धूल तथा हल्का ड्रिफ्टिंग कोहरे का सामना भी करना पड़ सकता है। तेज़ हवाओं से प्रभावित इलाकों में पेड़ों और ढीले सामान के रखरखाव पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। वहीं, खुले स्थानों में लोगों को तेज़ हवा और धूल की वजह से सतर्क रहने को कहा गया है।

बारिश के संकेत और बादलों का प्रभाव

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 फरवरी से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के संकेत हैं। पश्चिमी यूपी के जिलों में बारिश के साथ गरज-चमक तथा बिजली की हल्की धमक भी सुनने को मिल सकती है। इससे तापमान की नमी बढ़ सकती है और मौसम में बदलते ढंग से लोगों को असर अनुभव हो सकता है। इसके साथ ही, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है, जिससे दिन के समय धूप कम दिखाई दे सकती है और तापमान में कुछ उछाल देखने को मिल सकता है।

तापमान का उतार-चढ़ाव

मौसम का बदलाव अगले तीन दिनों तक जारी रहने के कारण अधिकतम तापमान में फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं होगा। आम तौर पर तापमान 20°C के आसपास स्थिर रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान कुछ इलाकों में कम रह सकता है। फिर भी 2–3 फरवरी के बाद तापमान में हल्का उछाल आने की संभावना है, जिससे दिन की सर्दी कुछ कम महसूस होगी। यह बदलाव मौसम के परिवर्तनशील रुझानों के कारण हो सकता है, जो पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय दबाव के संयोजन से उत्पन्न हुआ है।

पूर्वी बनाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश: मौसम का विभाजन

उत्तर प्रदेश का मौसम आम तौर पर दो भागों में विभाजित होता है: पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी हिस्सों में, खासकर तराई क्षेत्र तथा सीमावर्ती जिलों में कोहरे की स्थिति अधिक गंभीर रहती है। वहीं पश्चिमी यूपी के जिलों में मौसम अपेक्षाकृत समान और साफ रहने की संभावना है, लेकिन 1–2 फरवरी को वहाँ हल्की बारिश तथा हवाओं के बदलाव से मौसम थोड़ी हलचल में रह सकता है। लखनऊ सहित आसपास के केंद्रीय जिलों में धूप खिलने के कुछ अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन कोहरा सुबह-सुबह और तेज़ हवाओं के कारण तापमान अनुभव में थोड़ा सर्द रहेगा।

यात्रा और जनजीवन पर असर

बदलते मौसम का असर सड़कों पर सफर करने वाले लोगों पर स्पष्ट रूप से दिख सकता है। सुबह के समय कोहरे की मोटी परत और कम दृश्यता के कारण यात्रा धीमी या जोखिम भरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सुबह या देर रात की यात्रा से पहले मौसम का लेटेस्ट अपडेट अवश्य देखें।

इसके अलावा, बारिश तथा हवाओं के कारण सड़कें स्लिप या गीली हो सकती हैं, जिस पर वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने ड्राइवरों से धीमी गति से वाहन चलाने और विज़िबिलिटी कम होने पर साधन की हेडलाइट्स चालू रखने का आग्रह किया है।

कृषि पर संभावित प्रभाव

किसानों के लिए भी यह मौसम महत्वपूर्ण है। कोहरे और बारिश की स्थिति से फसलों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। कोहरे से नमी बनी रहेगी, परन्तु तेज़ हवाएँ और बारिश मिट्टी की नमी को बदल सकती है। इसलिए कृषि गतिविधियों में सावधानी और मौसम अपडेट पर नजर रखना जरूरी है।

मौसम विभाग की सलाह

  • मौसम विभाग ने जनता को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं:
  • सुबह कोहरे के समय यात्रा से पहले अपडेट देखें
  • दोपहिया वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया
  • बारिश के दौरान चलने वाले मार्गों पर धीमी गति से वाहन चलाये
  • तेज़ हवाओं में बाहरी कार्यों में सावधानी अपनाएं
  • कृषि कार्य योजनाओं में मौसम के संकेतों को शामिल करें
  • ये सुझाव मौसम की बदलती स्थिति के मद्देनजर दिए गए हैं, ताकि जोखिमों से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें

UP Weather: यूपी में ठंड का प्रकोप तेज, घना कोहरा छाया, 1 से 3 होगी बारिश, जाने अपडेट
लखनऊ
जनवरी के अंत तक गिरेगा तापमान, फरवरी की शुरुआत में बदलेगा मौसम का मिजाज (फोटो सोर्स : Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 11:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Weather Shift Alert: यूपी में मौसम बदलेगा, कोहरा, बारिश और तेज हवाओं से अगले 72 घंटे जनजीवन प्रभावित रहेगा
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे कांग्रेस छोड़ चुके दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी? बोले- 5 सालों से मन था बेचैन; 2 दिनों में….

speculation former senior congress leader naseemuddin siddiqui will join samajwadi party up politics
लखनऊ

Union Budget 2026: केंद्र के आम बजट से मिल सकते हैं यूपी को 4.30 लाख करोड़!

uttar pradesh may get rs four lakh thirty thousand crore in general union budget 2026
लखनऊ

लखनऊ सर्राफा बाजार में नरमी: सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदारों और निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

Gold Silver Rate Today, January 31, 2026
लखनऊ

लखनऊ में रेस्टोरेंट के अंदर रिटायर्ड एयर फोर्स अधिकारी को मारी गोली, हालत नाजुक, हमलावर फरार

पत्नी के साथ चला रहे थे कारोबार, हमलावर बेखौफ फरार -पुलिस जांच में जुटी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

भरोसे का रिश्ता टूटा, निकाह के बाद साथी फरार, किन्नर की मेहनत की जमा पूंजी और जेवर साथ ले गया

किन्नर से शादी का वादा, फिर जेवरात और दो लाख नकदी लेकर गायब - धमकी देने का भी आरोप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.