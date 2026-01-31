Weather Shift Alert: यूपी में मौसम बदलेगा, कोहरा, बारिश और तेज हवाओं से अगले 72 घंटे जनजीवन प्रभावित रहेगा

अगले कुछ दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निज़ी विहंगम दृश्यता यानी विज़िबिलिटी में कमी बनने की संभावना है। कुशीनगर, महाराजगंज तथा आसपास के इलाकों में घना कोहरा सुबह-सुबह परेशानी उत्पन्न कर सकता है, जिससे सड़क मार्गों पर यात्रियों के लिए कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं। विज़िबिलिटी कुछ इलाकों में लगभग 100 से 500 मीटर तक सिमट सकती है। कामकाजी लोगों और स्कूल-कॉलेज जाने वालों को सुबह के समय यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। कोहरे की स्थिति से खासकर दोपहिया और छोटे वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कम दृश्यता दुर्घटना का कारण बन सकती है।