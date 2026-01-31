Union Budget 2026: केंद्र के आम बजट से मिल सकते हैं यूपी को 4.30 लाख करोड़!

केंद्रीय बजट 2026 से करों में हिस्सेदारी के साथ ही केंद्रीय योजनाओं, केंद्र सहायतित योजनाओं, केंद्रीय वित्त आयोग और ब्याजमुक्त ऋण योजना से मिलने वाली धनराशि को केंद्र में रखकर ही राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में राज्य में होने वाले प्रमुख विकास कार्यों को तय कर सकती है। प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के लिए विकास के मद में राज्य सरकार अपने बजट से ज्यादा धनराशि आवंटित करने की तैयारी में है। जिसमें केंद्र से मिलने वाली धनराशि का बड़ा योगदान रह सकता है।