समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे कांग्रेस छोड़ चुके दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी? बोले- 5 सालों से मन था बेचैन; 2 दिनों में….

UP Politics: समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी? Image - X/IANS
Naseemuddin Siddiqui Join Samajwadi Party?: कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या समाजवादी पार्टी (SP) में शामिल हो सकते हैं? एक निजी मीडिया संस्थान से उन्होंने शुक्रवार को बातचीत की।
इस बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मन बीते 5 सालों से बेचैन था। अगले 2 दिन में वह अपना राजनीतिक कदम स्पष्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन जहां विचारों की स्वतंत्रता ना हो, वहां से स्वयं अलग कर लेना चाहिए।
जब उनसे समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''कार्यकर्ताओं और रणनीतिकारों से विमर्श कर रहे हैं। विचार मिलेंगे तो समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं।''
बता दें कि हाल ही में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा। लखनऊ में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बातचीत में कहा, '' मैं कभी नाराज नहीं था। मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए।''
नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इस्तीफा पत्र में कहा कि वे व्यक्तिगत कारणों की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। सिद्दीकी ने अपने लिखित इस्तीफे पत्र में कहा कि वे 'अपरिहार्य कारणों' से अपनी प्राथमिक सदस्यता और सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियों का त्याग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ उनकी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन उद्देश्यों के लिए वे पार्टी में शामिल हुए थे, वे पूरे नहीं हो रहे थे।
उन्होंने आगे कहा, '' मैं 8 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुआ था। मैं जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाला इंसान हूं। जब भी काम किया, कभी ईद-दीपावली घरों में नहीं मनाई, बल्कि गांव-देहात में मनाई। जमीन पर काम करना मेरा स्वभाव है। मैंने महसूस किया कि मेरे काम पर जंग लग रही है। किसी नेता से कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 8 सालों में मुझे लगा कि मेरे ग्रासरूट स्तर पर काम करने के तरीके का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। दूसरे शब्दों में कहूं तो मुझे लगा कि मेरे काम और मेरी काबिलियत पर जंग लग रही है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग