समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे कांग्रेस छोड़ चुके दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी? बोले- 5 सालों से मन था बेचैन; 2 दिनों में….

उन्होंने आगे कहा, '' मैं 8 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुआ था। मैं जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाला इंसान हूं। जब भी काम किया, कभी ईद-दीपावली घरों में नहीं मनाई, बल्कि गांव-देहात में मनाई। जमीन पर काम करना मेरा स्वभाव है। मैंने महसूस किया कि मेरे काम पर जंग लग रही है। किसी नेता से कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 8 सालों में मुझे लगा कि मेरे ग्रासरूट स्तर पर काम करने के तरीके का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। दूसरे शब्दों में कहूं तो मुझे लगा कि मेरे काम और मेरी काबिलियत पर जंग लग रही है।