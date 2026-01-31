Gold-Silver Price Crash: लखनऊ सर्राफा बाजार में नरमी, सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदारों और निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

सर्राफा व्यापारियों के अनुसार, कीमतों में यह गिरावट अचानक नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के भाव में उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली (profit booking) के कारण घरेलू बाजार में भी दबाव देखा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जब वैश्विक स्तर पर सोना महंगा होता है तो घरेलू कीमतें भी बढ़ती हैं, लेकिन हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ नरमी आने से इसका असर स्थानीय बाजारों पर पड़ा है।