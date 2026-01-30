Gold Silver Price Today: चांदी भाव ने रिकॉर्ड तोड़ा, ₹4 लाख पार, तेजी-मंदी के साथ बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया

विश्लेषकों का कहना है कि यह तेजी सुरक्षित निवेश की मांग, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, सप्लाई-डिमांड असंतुलन और मेटल मार्केट में सक्रिय ट्रेडिंग का नतीजा है। चांदी अब निवेशकों के बीच पारंपरिक “सुरक्षित बंदरगाह” निवेश के रूप में अधिक आकर्षक होती जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन इतनी तेज़ी इतनी कम अवधि में आना अपने आप में बेहद दुर्लभ है। पिछले कुछ हफ्तों में यह धातु लगातार नई ऊँचाइयों को छू रही थी और आज का उछाल इस रैली को चरम पर ले गया।