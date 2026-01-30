Gold Silver Price Today: चांदी भाव ने रिकॉर्ड तोड़ा, ₹4 लाख पार, तेजी-मंदी के साथ बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया

आज चांदी में 40,000 रुपये की तेजी-मंदी एक साथ: इतिहास रचा, जानिए अब क्या अपडेट है (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Gold And Silver Price 30 January 2026: आज सर्राफा बाजार और वायदा ट्रेडिंग में चांदी (Silver) के भाव ने असाधारण उछाल के साथ इतिहास रचा, वहीं गिरावट के दौर ने निवेशकों को चौंका दिया। चांदी की कीमतें एक ही दिन में ₹40,000 प्रति किलो तक ऊपर नीचे देखने को मिलीं, जिससे बाजार में जबरदस्त वोलैटिलिटी (उतार-चढ़ाव) नजर आया। यह उतार-चढ़ाव निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण संकेत हैं, क्योंकि यह सुरक्षित निवेशों की मांग तथा ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं को दर्शाता है।
चांदी की कीमतों में यह तेजी मुख्य रूप से वैश्विक बाजार दबाव, आर्थिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की मांग की वजह से आई है, जबकि मंदी के पीछे मुनाफावसूली (profit-booking) और कुछ ट्रेडिंग सत्रों में बिकवाली भी अहम भूमिका रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का विनिमय दर-आधारित उतार-चढ़ाव अब कमोडिटी मार्केट के नियमित व्यवहार में शामिल हो रहा है।
आज सुबह सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया और चांदी का भाव ₹4,00,000 प्रति किलोग्राम से ऊपर पहुंच गया, जो चयनित शहरों में रिकॉर्ड है। खासकर वायदा बाजार (MCX) पर चांदी के मार्च के अनुबंध का भाव ₹4,07,456 प्रति किलो तक पहुंचा यह अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है।
विश्लेषकों का कहना है कि यह तेजी सुरक्षित निवेश की मांग, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, सप्लाई-डिमांड असंतुलन और मेटल मार्केट में सक्रिय ट्रेडिंग का नतीजा है। चांदी अब निवेशकों के बीच पारंपरिक “सुरक्षित बंदरगाह” निवेश के रूप में अधिक आकर्षक होती जा रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया हो, लेकिन इतनी तेज़ी इतनी कम अवधि में आना अपने आप में बेहद दुर्लभ है। पिछले कुछ हफ्तों में यह धातु लगातार नई ऊँचाइयों को छू रही थी और आज का उछाल इस रैली को चरम पर ले गया।
जब चांदी इतिहास के उच्चतम स्तर के पास पहुंची, तो उसी सत्र के भीतर बाद में मुनाफावसूली की वजह से बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। कुछ ट्रेडिंग सत्रों में कीमतों में गिरावट ₹20,000-₹30,000 तक भी दर्ज की गई, जिससे निवेशक-व्यापारी सतर्क हो गए।
इस प्रकार की तेजी और मंदी एक ही सत्र में देखने को मिलने वाली स्थिति उल्लेखनीय है, क्योंकि यह दर्शाती है कि कमोडिटी बाजार केवल स्थिर रुझान पर नहीं बल्कि निवेश धाराओं और भावनात्मक निवेश निर्णयों पर भी जल्दी प्रतिक्रिया कर रहे हैं।
विशेषज्ञ बताते हैं कि आज चांदी के भाव में आई असाधारण चाल के कई कारण हैं:
अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकेतों में अनिश्चितता बनी हुई है, विशेष रूप से व्यापार नीतियों, मुद्रास्फीति, फेडरल रिजर्व की नीतियों और भू-राजनीतिक तनाव की वजह से। इस प्रकार के माहौल में निवेशक अक्सर सुरक्षित संपत्ति, जैसे सोना और चांदी की ओर रुख करते हैं, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ता है।
चांदी की वैश्विक सप्लाई और डिमांड में असंतुलन रहा है। उद्योगों में इसकी उपयोगिता बढ़ गई है, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में जिससे डिमांड में मजबूती आई है जबकि सप्लाई अपेक्षाकृत स्थिर रही है। यह असंतुलन कीमतों को ऊपर धकेलता है।
भारतीय बाजार में खनिज धातुओं के प्रति निवेशकों की रुचि बढ़ी है। कई निवेशक और ज्वैलर्स चांदी को सुरक्षित निवेश मानते हैं, खासकर जब शेयर बाजार और ऋण-बाजार में अस्थिरता दिखाई देती है।
आज की चांदी की रैली के साथ सोने के भाव में भी उछाल देखा गया है। सोना भी रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंचा, जिससे धारणा और भी मजबूत हुई कि सुरक्षित परिसंपत्तियों की मांग व्यापक रूप से बढ़ रही है। हिंदुस्तान में सोने के भाव में पिछले कुछ हफ्तों में तेजी दर्ज की गई है, जो निवेशकों की उम्मीदों और गुरुत्वाकर्षण वाले आयामों को दर्शाता है।
विश्लेषकों के अनुसार, आज का तेजी-मंदी का अनुभव निवेशकों को कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाता है:
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सोने और चांदी के भाव 2026 में और उतार-चढ़ाव दिखा सकते हैं, खासकर जब तक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ बनी रहें और निवेशक सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर आकर्षित हों।
