लखनऊ

LDA Luxury Flats Registration: लखनऊ में ऐशबाग स्क्वायर 27 मंजिला लग्जरी फ्लैट्स, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, जानिए क्या होगा खास

DDA Flats: लखनऊ विकास प्राधिकरण ऐशबाग में मिल रोड पर 27 मंजिला ऐशबाग स्क्वायर अपार्टमेंट का निर्माण कर रहा है। इसमें 3 बीएचके और स्टडी फ्लैट्स सहित 384 लग्जरी फ्लैट्स होंगे। पंजीकरण 29 जनवरी से 28 फरवरी, 2026 तक LDA की वेबसाइट पर ऑनलाइन होगा। फ्लैट आवंटन पारदर्शी लॉटरी प्रक्रिया से किया जाएगा।

Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 29, 2026

लखनऊ में ऐशबाग स्क्वायर: 27 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट का सपना होगा हकीकत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

लखनऊ में ऐशबाग स्क्वायर: 27 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट का सपना होगा हकीकत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

LDA Launches 27-Storey Aishbagh Square: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने ऐशबाग में मिल रोड पर एक अत्याधुनिक 27 मंजिला रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट का नाम “ऐशबाग स्क्वायर” रखा गया है, जो शहर के पुराने और घनी आबादी वाले इलाके में आधुनिक आवासीय विकल्प उपलब्ध कराएगा। यह योजना न केवल शहरवासियों के लिए लग्जरी फ्लैट्स का अवसर है, बल्कि क्षेत्र की आवासीय जरूरतों को पूरा करने वाला एक बड़ा कदम भी साबित होगी।

परियोजना के बारे में 

ऐशबाग स्क्वायर लगभग 17,910 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। परियोजना में 4 टावर होंगे, प्रत्येक 27 मंजिल का, और कुल 384 फ्लैट्स तैयार होंगे।

  • प्रत्येक फ्लैट का क्षेत्रफल लगभग 1900 वर्ग फिट होगा।
  • फ्लैट्स 3 बीएचके और स्टडी रूम श्रेणी में उपलब्ध होंगे।
  • अनुमानित कीमत ₹1.11 करोड़ से शुरू होगी।

LDA की इस परियोजना के तहत फ्लैट आवंटन पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के जरिए होगा, जिससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिल सके।

पंजीकरण की प्रक्रिया

  • पंजीकरण 29 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक खुलेगा।
  • पंजीकरण केवल LDA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से होगा।
  • पंजीकरण शुल्क फ्लैट मूल्य का 5 प्रतिशत होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए यह 2.5 प्रतिशत रहेगा।
  • आवंटन के बाद 36 महीनों में फ्लैट की पूरी राशि जमा करनी होगी।
  • यदि राशि 45–90 दिनों में जमा की जाती है, तो 4–6 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी।

लोकेशन और कनेक्टिविटी

ऐशबाग स्क्वायर की लोकेशन बेहद प्राइम है। पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्र में बनने वाला यह प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए विशेष अवसर है, जिन्हें शहर के बीच में आधुनिक और सुविधाजनक आवास चाहिए।

आसपास की महत्वपूर्ण जगहें

  • चारबाग रेलवे स्टेशन- 5 मिनट की दूरी
  • मेट्रो स्टेशन-पैदल दूरी
  • नाका, आलमबाग और अमीनाबाद बाजार - दैनिक आवश्यकताओं और व्यावसायिक जरूरतों के लिए आसान पहुँच
  • कनेक्टिविटी की यह सुविधा इसे शहर में रहने के लिए सुपर प्राइम लोकेशन बनाती है।

 निर्माण और सुविधाएं

LDA ने प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए पहले ऑनलाइन डिमांड सर्वे कराया था। सर्वे के सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद ही इस परियोजना को हरी झंडी मिली।

फ्लैट और सोसाइटी की सुविधाएं

  • स्विमिंग पूल
  • बच्चों के लिए खेल क्षेत्र और पार्क
  • क्लब हाउस और सामुदायिक क्षेत्र
  • पावर बैकअप
  • 600+ वाहनों के लिए पार्किंग
  • कैम्पस में कमर्शियल दुकानें

परियोजना का निर्माण 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है और 5 वर्ष के भीतर फ्लैट का कब्जा आवंटियों को दिया जाएगा।

भुगतान योजना और लाभ

  • फ्लैट की कुल राशि 36 किश्तों में जमा करनी होगी।
  • त्वरित भुगतान (45–90 दिन) पर 4–6% की छूट उपलब्ध है।
  • आरक्षित वर्ग के लिए पंजीकरण शुल्क कम और लॉटरी के माध्यम से आवंटन सुनिश्चित।
  • इस प्रक्रिया से पारदर्शिता और वित्तीय आसानी दोनों सुनिश्चित होती हैं।

 लखनऊ में आवासीय विकल्पों का विस्तार

लखनऊ जैसे पुराने शहर में ऐसे लग्जरी फ्लैट्स की कमी रही है। ऐशबाग स्क्वायर इस कमी को पूरा करेगा।

  • पुराने लखनऊ के बीचोंबीच आधुनिक जीवन शैली
  • रोजमर्रा की जरूरतें पास में होने से सुविधाजनक जीवन
  • व्यापार और नौकरी के दृष्टिकोण से आदर्श लोकेशन

विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना न केवल आवासीय मांग को पूरा करेगी, बल्कि शहर के रियल एस्टेट क्षेत्र को भी मजबूती देगी।

LDA का दृष्टिकोण

LDA का उद्देश्य शहरवासियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और आधुनिक आवास प्रदान करना है। ऐशबाग स्क्वायर इस दृष्टिकोण का प्रतीक है। LDA अधिकारी बताते हैं कि हमने शहरवासियों की वास्तविक जरूरतों और ऑनलाइन डिमांड सर्वे के आधार पर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह पारदर्शिता और गुणवत्ता का उदाहरण होगा।”

खास बातें 

  • 4 टावर, 27 मंजिल
  • 384 फ्लैट, 1900 वर्ग फीट
  • 3 बीएचके + स्टडी
  • पंजीकरण 29 जनवरी – 28 फरवरी 2026
  • पंजीकरण शुल्क: 5% (आरक्षित वर्ग 2.5%)
  • लॉटरी आधारित पारदर्शी आवंटन
  • स्वीमिंग पूल, क्लब हाउस, पार्क, किड्स एरिया, 600+ पार्किंग
  • प्राइम लोकेशन- चारबाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो, नाका और अमीनाबाद पास

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Published on:

Story Loader

बड़ी खबरें

View All

