LDA Luxury Flats Registration: लखनऊ में ऐशबाग स्क्वायर 27 मंजिला लग्जरी फ्लैट्स, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, जानिए क्या होगा खास

लखनऊ में ऐशबाग स्क्वायर: 27 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट का सपना होगा हकीकत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
LDA Launches 27-Storey Aishbagh Square: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने ऐशबाग में मिल रोड पर एक अत्याधुनिक 27 मंजिला रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट का नाम “ऐशबाग स्क्वायर” रखा गया है, जो शहर के पुराने और घनी आबादी वाले इलाके में आधुनिक आवासीय विकल्प उपलब्ध कराएगा। यह योजना न केवल शहरवासियों के लिए लग्जरी फ्लैट्स का अवसर है, बल्कि क्षेत्र की आवासीय जरूरतों को पूरा करने वाला एक बड़ा कदम भी साबित होगी।
ऐशबाग स्क्वायर लगभग 17,910 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। परियोजना में 4 टावर होंगे, प्रत्येक 27 मंजिल का, और कुल 384 फ्लैट्स तैयार होंगे।
LDA की इस परियोजना के तहत फ्लैट आवंटन पारदर्शी लॉटरी प्रणाली के जरिए होगा, जिससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिल सके।
ऐशबाग स्क्वायर की लोकेशन बेहद प्राइम है। पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्र में बनने वाला यह प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए विशेष अवसर है, जिन्हें शहर के बीच में आधुनिक और सुविधाजनक आवास चाहिए।
LDA ने प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए पहले ऑनलाइन डिमांड सर्वे कराया था। सर्वे के सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद ही इस परियोजना को हरी झंडी मिली।
फ्लैट और सोसाइटी की सुविधाएं
परियोजना का निर्माण 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है और 5 वर्ष के भीतर फ्लैट का कब्जा आवंटियों को दिया जाएगा।
लखनऊ जैसे पुराने शहर में ऐसे लग्जरी फ्लैट्स की कमी रही है। ऐशबाग स्क्वायर इस कमी को पूरा करेगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह परियोजना न केवल आवासीय मांग को पूरा करेगी, बल्कि शहर के रियल एस्टेट क्षेत्र को भी मजबूती देगी।
LDA का उद्देश्य शहरवासियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और आधुनिक आवास प्रदान करना है। ऐशबाग स्क्वायर इस दृष्टिकोण का प्रतीक है। LDA अधिकारी बताते हैं कि हमने शहरवासियों की वास्तविक जरूरतों और ऑनलाइन डिमांड सर्वे के आधार पर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह पारदर्शिता और गुणवत्ता का उदाहरण होगा।”
