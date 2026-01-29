LDA Luxury Flats Registration: लखनऊ में ऐशबाग स्क्वायर 27 मंजिला लग्जरी फ्लैट्स, ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, जानिए क्या होगा खास

LDA Launches 27-Storey Aishbagh Square: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने ऐशबाग में मिल रोड पर एक अत्याधुनिक 27 मंजिला रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट का नाम “ऐशबाग स्क्वायर” रखा गया है, जो शहर के पुराने और घनी आबादी वाले इलाके में आधुनिक आवासीय विकल्प उपलब्ध कराएगा। यह योजना न केवल शहरवासियों के लिए लग्जरी फ्लैट्स का अवसर है, बल्कि क्षेत्र की आवासीय जरूरतों को पूरा करने वाला एक बड़ा कदम भी साबित होगी।