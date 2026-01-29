सस्ती निर्बाध बिजली से UP बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, उद्योगों को ताकत और युवाओं को बड़े रोजगार अवसर मिलेंगे

राज्य सरकार की औद्योगिक नीति में ऊर्जा क्षेत्र को केंद्रीय भूमिका दी गई है। उद्योगों की सबसे बड़ी जरूरत निरंतर बिजली आपूर्ति होती है। उत्पादन इकाइयों में बिजली कटौती से मशीनरी रुकती है, उत्पादन प्रभावित होता है और लागत बढ़ती है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्युत अवसंरचना का विस्तार किया गया है। वर्ष 2017 से नवंबर 2025 के बीच प्रदेश में 15,87,369 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए। 33/11 केवी क्षमता वाले 765 नए सब-स्टेशन बनाए गए। 2,455 पुराने उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई गई। इन सुधारों से ग्रामीण से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों तक बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है।