Lucknow Seminar: वेद और विज्ञान के गहरे संबंध पर विद्वानों की चर्चा, संस्कृत के महत्व पर जोर

कार्यक्रम के अंत में सभी विद्वानों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वेद, संस्कृत और भारतीय दर्शन केवल अतीत की धरोहर नहीं हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक हैं। यदि इन्हें सही ढंग से समझा और पढ़ाया जाए तो यह आधुनिक समाज को नई दिशा दे सकते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सौरभ तिवारी ने शांति पाठ प्रस्तुत किया और सभी विद्वानों व प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस संगोष्ठी ने यह संदेश दिया कि भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी, और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।