UP Cabinet: यूपी में शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सौगात, योगी कैबिनेट में बड़े फैसले, लाखों कर्मचारियों को राहत

दूसरी ओर, बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक चिंता की खबर भी है। पावर कॉर्पोरेशन ने फरवरी में 10% ईंधन अधिभार शुल्क वसूलने का आदेश जारी किया है। कॉर्पोरेशन का तर्क है कि नवंबर 2025 में बिजली खरीद की दर ₹5.79 प्रति यूनिट रही, जबकि स्वीकृत दर ₹4.94 प्रति यूनिट थी। इस अंतर की भरपाई के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है। हालांकि, उपभोक्ता परिषद ने इसका विरोध किया है और नियामक आयोग में याचिका दाखिल की है। परिषद का कहना है कि नवंबर में मांग सामान्य थी, फिर भी महंगी खरीद संदिग्ध है। उन्होंने इस खरीद की उच्चस्तरीय जांच और शुल्क पर रोक की मांग की है।