योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 15 लाख शिक्षकों को सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज सुविधा मिली

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 30 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक रहा। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से शिक्षकों को इलाज के दौरान आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलेगी और वे मानसिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।