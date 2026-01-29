29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सही, सभी पक्षों को साथ लेकर चलना जरूरी: मायावती

Mayawati Statement: बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को उचित ठहराया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाएं रोकने के नियम लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में नहीं लिया गया, जिससे सामाजिक तनाव का माहौल बना और विवाद गहरा गया।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 29, 2026

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का मायावती ने किया समर्थन, कहा-सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए था (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का मायावती ने किया समर्थन, कहा-सभी पक्षों को विश्वास में लेना चाहिए था (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Mayawati Backs Supreme Court Stay on UGC Rules: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में लागू किए गए नए नियमों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर लगाई गई रोक वर्तमान परिस्थितियों में उचित निर्णय है। मायावती ने अपने बयान में कहा कि इन नियमों के लागू होने से सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हुआ है, और यदि आयोग ने इन्हें लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लिया होता, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती।

क्या कहा मायावती ने  ....

बसपा प्रमुख ने लिखा कि विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से लाए गए नए नियमों को लागू करने की प्रक्रिया में पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया। उनके अनुसार, आयोग को नियम लागू करने से पहले संबंधित वर्गों और समुदायों से संवाद करना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि जांच समितियों में “नेचुरल जस्टिस” (प्राकृतिक न्याय) के सिद्धांतों के तहत सभी वर्गों, विशेषकर अपरकास्ट समाज को भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए था। मायावती के अनुसार, यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाती, तो सामाजिक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

मायावती ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर लगाई गई रोक को “उचित” बताया। हालांकि उन्होंने अदालत के आदेश के कानूनी पहलुओं का विस्तार से उल्लेख नहीं किया, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय संतुलन बनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप अक्सर उन मामलों में होता है, जहां नीतिगत फैसलों को लेकर व्यापक बहस या असहमति सामने आती है। ऐसे मामलों में अदालत अस्थायी रोक लगाकर विस्तृत सुनवाई का रास्ता खोलती है।

UGC के नियम और विवाद

UGC ने हाल ही में विश्वविद्यालय परिसरों में जातीय भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कुछ नए दिशा-निर्देश और नियम लागू किए थे। इनका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित और समान माहौल सुनिश्चित करना बताया गया था। हालांकि, कुछ संगठनों और सामाजिक समूहों ने इन नियमों को लेकर प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि नियमों के मसौदे पर व्यापक विचार-विमर्श और परामर्श की आवश्यकता थी। इसी पृष्ठभूमि में मामला न्यायालय तक पहुंचा, जहां इस पर रोक लगा दी गई।

 ‘प्राकृतिक न्याय’ का मुद्दा

मायावती ने अपने बयान में “नेचुरल जस्टिस” यानी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लेख किया। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी निर्णय या प्रक्रिया में सभी पक्षों को सुनवाई और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि जांच समितियों में विभिन्न वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व होता, तो नियमों को लेकर आपत्तियां कम हो सकती थीं।

मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है, जब शिक्षा संस्थानों में समान अवसर, भेदभाव-रोधी नीतियों और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा चल रही है। बसपा लंबे समय से सामाजिक न्याय, आरक्षण और वंचित वर्गों के अधिकारों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही है। ऐसे में मायावती का यह बयान उनके पारंपरिक राजनीतिक रुख के अनुरूप माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

बारामती विमान हादसे में यूपी की बेटी पिंकी की मौत, परिवार सदमे में, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शोकाकुल
जौनपुर
बारामती विमान हादसे में यूपी की बेटी पिंकी माली की मौत, जौनपुर में मातम, पिता का रो-रोकर बुरा हाल    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

भारतीय जनता पार्टी

BSP

cm yogi

मायावती

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 06:47 pm

Published on:

29 Jan 2026 06:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सही, सभी पक्षों को साथ लेकर चलना जरूरी: मायावती
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कुछ कहना नहीं…’ UGC के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

keshav prasad maurya
लखनऊ

बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार, यूपी में बिजली हुई 10% महंगी

यूपी में बिजली हुई 10% महंगी
लखनऊ

‘बात सिर्फ नियम की नहीं, नीयत की भी’, UGC के नए नियमों पर रोक लगने के बाद ये क्या बोल गए अखिलेश यादव?

akhilesh yadav big statement after sc stays new ugc rules
लखनऊ

‘संविधान, समानता और छात्रों के अधिकार सर्वोपरि’, UGC के नए नियमों पर SC के रोक लगाने के बाद बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान

brijbhushan singh big statement after sc stays new ugc rules
लखनऊ

Up budget 2026 Date in hindi: आ गई तारीख, योगी सरकार इस दिन पेश करेगी यूपी का बजट

9 फरवरी से UP बजट सत्र
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.