UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सही, सभी पक्षों को साथ लेकर चलना जरूरी: मायावती

Mayawati Backs Supreme Court Stay on UGC Rules: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में लागू किए गए नए नियमों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर लगाई गई रोक वर्तमान परिस्थितियों में उचित निर्णय है। मायावती ने अपने बयान में कहा कि इन नियमों के लागू होने से सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हुआ है, और यदि आयोग ने इन्हें लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में लिया होता, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती।