यूपी सरकार ने 99 हिंदू बंगाली विस्थापित परिवारों के पुनर्वासनको दी मंजूरी, अब मिलेगा स्थायी ठिकाना सुरक्षित जीवन

UP Government Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संवेदनशील और लंबे समय से लंबित मानवीय मुद्दे पर बड़ा फैसला लेते हुए पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) से विस्थापित होकर प्रदेश में रह रहे हिंदू बंगाली परिवारों के स्थायी पुनर्वासन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेरठ जनपद से जुड़े इस मामले पर मुहर लगाई गई। इस निर्णय से दशकों से अस्थायी और असुरक्षित हालात में जीवन बिता रहे 99 परिवारों को स्थायी पहचान, जमीन और भविष्य की स्थिरता मिलने का रास्ता साफ हो गया है।