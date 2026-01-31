31 जनवरी 2026,

शनिवार

लखनऊ

लखनऊ में रेस्टोरेंट के अंदर रिटायर्ड एयर फोर्स अधिकारी को मारी गोली, हालत नाजुक, हमलावर फरार

Retired Air Force Officer Shot Inside Lucknow Restaurant: राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में एक शॉपिंग स्क्वायर स्थित रेस्टोरेंट में घुसकर बदमाशों ने रिटायर्ड एयर फोर्स अधिकारी अवधेश कुमार पाठक को गोली मार दी। पत्नी के साथ व्यवसाय चला रहे अधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, पुलिस जांच में जुटी है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 31, 2026

पत्नी के साथ चला रहे थे कारोबार, हमलावर बेखौफ फरार -पुलिस जांच में जुटी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

पत्नी के साथ चला रहे थे कारोबार, हमलावर बेखौफ फरार -पुलिस जांच में जुटी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Ex-Air Force Officer Shot in Lucknow Eatery Attack: लखनऊ में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित एक शॉपिंग स्क्वायर के रेस्टोरेंट में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने रिटायर्ड एयर फोर्स अधिकारी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अधिकारी को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल की पहचान अवधेश कुमार पाठक के रूप में हुई है, जो भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी बताए जा रहे हैं। वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर उक्त रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे थे।

दिनदहाड़े वारदात, दहशत में लोग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना उस समय हुई जब रेस्टोरेंट में सामान्य गतिविधि चल रही थी। ग्राहक मौजूद थे और स्टाफ अपने काम में व्यस्त था। इसी दौरान दो संदिग्ध युवक अंदर दाखिल हुए। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि वे किसी आपराधिक मंशा से आए हैं। अचानक हमलावरों ने अवधेश कुमार पाठक पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

पत्नी की आंखों के सामने हमला

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पाठक की पत्नी भी रेस्टोरेंट में थीं। अचानक हुई फायरिंग से वह घबरा गईं और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगीं। कर्मचारियों और ग्राहकों ने मिलकर घायल अधिकारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

गोली लगने से अवधेश कुमार पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। चिकित्सा टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर हालात की जानकारी ली।

पुलिस मौके पर, जांच शुरू

घटना की सूचना मिलते ही सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। घटनास्थल से कारतूस के खोखे और अन्य साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। शुरुआती जांच में यह भी देखा जा रहा है कि हमलावर पहले से रेस्टोरेंट की रेकी कर रहे थे या अचानक हमला किया गया।

पुरानी रंजिश या लूट का प्रयास

फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यक्तिगत रंजिश, कारोबारी विवाद या किसी अन्य कारण से जुड़ा हो सकता है। लूटपाट की कोशिश हुई या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी कारण की पुष्टि नहीं की गई है।

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी ने संदिग्ध गतिविधि देखी हो तो तुरंत जानकारी दें।

स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों और निवासियों को हिला कर रख दिया है। उनका कहना है कि व्यस्त क्षेत्र में दिनदहाड़े इस तरह की वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। कई लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अवधेश कुमार पाठक एक अनुशासित और शांत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में दिया जा रहा है। एयर फोर्स से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शांत जीवन जीने और व्यवसाय करने का निर्णय लिया था। इस तरह की घटना से परिचितों में भी गहरा सदमा है।

जांच के प्रमुख बिंदु

  • सीसीटीवी फुटेज की जांच
  • कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) खंगाले जा रहे
  • व्यक्तिगत और कारोबारी संपर्कों की पड़ताल
  • आसपास के लोगों से पूछताछ
  • हमलावरों की संभावित पहचान

पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला गंभीर है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

Published on:

31 Jan 2026 09:59 am

Lucknow
