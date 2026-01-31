लखनऊ में रेस्टोरेंट के अंदर रिटायर्ड एयर फोर्स अधिकारी को मारी गोली, हालत नाजुक, हमलावर फरार

पत्नी के साथ चला रहे थे कारोबार, हमलावर बेखौफ फरार -पुलिस जांच में जुटी (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Ex-Air Force Officer Shot in Lucknow Eatery Attack: लखनऊ में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित एक शॉपिंग स्क्वायर के रेस्टोरेंट में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने रिटायर्ड एयर फोर्स अधिकारी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अधिकारी को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल की पहचान अवधेश कुमार पाठक के रूप में हुई है, जो भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी बताए जा रहे हैं। वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर उक्त रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे थे।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना उस समय हुई जब रेस्टोरेंट में सामान्य गतिविधि चल रही थी। ग्राहक मौजूद थे और स्टाफ अपने काम में व्यस्त था। इसी दौरान दो संदिग्ध युवक अंदर दाखिल हुए। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि वे किसी आपराधिक मंशा से आए हैं। अचानक हमलावरों ने अवधेश कुमार पाठक पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पाठक की पत्नी भी रेस्टोरेंट में थीं। अचानक हुई फायरिंग से वह घबरा गईं और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगीं। कर्मचारियों और ग्राहकों ने मिलकर घायल अधिकारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की।
गोली लगने से अवधेश कुमार पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। चिकित्सा टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर हालात की जानकारी ली।
घटना की सूचना मिलते ही सुशांत गोल्फ सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को घेरकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। घटनास्थल से कारतूस के खोखे और अन्य साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। शुरुआती जांच में यह भी देखा जा रहा है कि हमलावर पहले से रेस्टोरेंट की रेकी कर रहे थे या अचानक हमला किया गया।
फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह व्यक्तिगत रंजिश, कारोबारी विवाद या किसी अन्य कारण से जुड़ा हो सकता है। लूटपाट की कोशिश हुई या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी कारण की पुष्टि नहीं की गई है।
घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। आसपास के व्यापारियों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी ने संदिग्ध गतिविधि देखी हो तो तुरंत जानकारी दें।
इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों और निवासियों को हिला कर रख दिया है। उनका कहना है कि व्यस्त क्षेत्र में दिनदहाड़े इस तरह की वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। कई लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। अवधेश कुमार पाठक एक अनुशासित और शांत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में दिया जा रहा है। एयर फोर्स से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने शांत जीवन जीने और व्यवसाय करने का निर्णय लिया था। इस तरह की घटना से परिचितों में भी गहरा सदमा है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला गंभीर है और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
