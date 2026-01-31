लखनऊ में रेस्टोरेंट के अंदर रिटायर्ड एयर फोर्स अधिकारी को मारी गोली, हालत नाजुक, हमलावर फरार

Ex-Air Force Officer Shot in Lucknow Eatery Attack: लखनऊ में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित एक शॉपिंग स्क्वायर के रेस्टोरेंट में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने रिटायर्ड एयर फोर्स अधिकारी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अधिकारी को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घायल की पहचान अवधेश कुमार पाठक के रूप में हुई है, जो भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी बताए जा रहे हैं। वे अपनी पत्नी के साथ मिलकर उक्त रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे थे।